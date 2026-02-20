Casco Peatonal se activa este domingo con carnavalito incluido

Ciudad de Panamá, Panamá/El Casco Antiguo se convertirá este domingo 22 de febrero en un gran espacio de encuentro ciudadano con la habilitación del Casco Peatonal, una iniciativa pensada para que familias, amigos y visitantes disfruten del corazón histórico de la ciudad en un ambiente seguro y cultural.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., las calles del emblemático sector estarán abiertas para el disfrute de peatones, ofreciendo la oportunidad de recorrer sus plazas, iglesias y espacios patrimoniales con tranquilidad. Como parte de esta jornada especial, se desarrollará el evento “Vive tu Carnavalito” en la Casa de la Municipalidad, de 12:00 mediodía a 6:00 p.m., con puertas abiertas para todo el público.

La actividad cultural incluirá presentaciones folclóricas, tamborito, show folclórico, murga y espectáculos en vivo de batucadas, además de venta de comida típica y artesanías, complementando la experiencia del Casco Peatonal con un ambiente festivo y tradicional.

La jornada es organizada por la Alcaldía de Panamá, que invita a la ciudadanía a compartir con su combo, disfrutar de las actividades y darse un respiro en uno de los sitios más representativos de la capital.

Este domingo, el Casco Antiguo será escenario de cultura, tradición y convivencia, en una celebración que une patrimonio y Carnaval en un mismo espacio.

