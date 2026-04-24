Presidente de Israel visitará Panamá el 6 de mayo, anuncia Mulino

El anuncio se dio durante el gabinete ampliado celebrado hoy en la provincia de Los Santos.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el presidente de Israel, Isaac Herzog, realizará una visita oficial a Panamá el próximo 6 de mayo, en medio de una agenda que incluiría temas de interés nacional como la situación del agua en la región de Azuero.

El anuncio se dio durante el gabinete ampliado celebrado hoy en la provincia de Los Santos, mientras intervenía el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Yo voy a tener la visita oficial del presidente de Israel el 6 de mayo para que tenga un conversatorio con él sobre este tema. El 6 de mayo está el presidente Israel aquí en Panamá”, expresó Mulino.

En ese contexto, el mandatario pidió al ministro de Salud coordinar con la Cancillería para que se pueda exponer al presidente israelí la problemática del agua en Azuero, una de las principales preocupaciones en la región.

De concretarse, la visita se daría en un escenario internacional marcado por tensiones en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen una relación de conflicto con Irán.

Durante el gabinete ampliado, el ministro de Salud destacó el apoyo recibido en la búsqueda de soluciones técnicas para atender la situación. Agradeció al embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, señalando que se ha trabajado de forma conjunta con expertos. Indicó que recientemente se realizó una reunión con más de 30 especialistas panameños y estadounidenses para avanzar en un diagnóstico del problema.

El titular de Salud también hizo énfasis en la necesidad de planificación. “Esto hay que hacer un plan a corto plazo, mediano plazo y largo plazo”, expresó, al referirse a las acciones que se requieren para enfrentar la problemática del agua en la región.

La posible visita del presidente israelí se da en un momento en que Panamá busca apoyo y cooperación internacional para atender desafíos estructurales en sectores clave como el recurso hídrico.