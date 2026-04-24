Caso Pinchadora: Jueza se acoge al término de la ley para dictar sentencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí

Panamá/En la audiencia ordinaria contra los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Ronny Rodríguez y William Pittí, por la presunta comisión del delito de peculado, vinculada a la compra de equipos de vigilancia durante la administración 2009-2014, la jueza se acogió al término de ley para dictar sentencia.

La audiencia inició pasadas las 9:00 a.m., y se centra en la pérdida de equipos adquiridos para realizar escuchas telefónicas ilegales, en perjuicio del Consejo de Seguridad Nacional. Los abogados defensores pidieron sentencia absolutoria, mientras que el Ministerio Público una sentencia condenatoria.

Ambos imputados, quienes permanecieron prófugos durante 12 años, comparecen vía Zoom desde la Dirección de Investigación Judicial, donde se mantienen detenidos.

El caso está relacionado con la compra de "Pegasus", un software utilizado como herramienta de vigilancia, en el contexto del denominado caso “Pinchazos”, que involucra escuchas e intervenciones ilegales de comunicaciones a más de 100 personas.

Tras su salida, el abogado Alejandro Pérez, quien defiende a los imputados, indicó que “hoy terminamos una etapa de la historia oscura de Panamá, de la persecución de Juan Carlos Varela y sus secuaces, entre esos Rolando López Pérez, y nosotros estamos seguros, repito, de que vamos a tener una sentencia absolutoria de los cargos que se le imputaron a Ronny Rodríguez y William Pittí”.

Al ser consultado sobre el proceso, explicó que se acogieron al término de ley.

Sobre la ausencia de sus defendidos en audiencias anteriores, señaló que “para el tribunal era mejor” que participaran de forma virtual, debido a temas logísticos y de seguridad. Añadió que la audiencia se desarrolló sin inconvenientes mediante plataformas digitales. “la audiencia se llevó muy bien a través del sistema que utilizamos, que fue a través de Zoom”, indicó.

El abogado también afirmó que sus representados expusieron su versión de los hechos. “ellos hablaron, ellos dijeron su verdad, ellos explicaron por qué no habían acudido al proceso por 11 años”, sostuvo. Pérez agregó que esta situación estuvo marcada por presiones y amenazas. “yo la verdad que de impresión por las amenazas que recibieron, las presiones y sobre todo por el secuestro del que fueron objeto”, concluyó.

Por su parte, Juan Herrera, fiscal anticorrupción del Ministerio Público, indicó que lo ocurrido era lo que correspondía dentro del proceso. Señaló que se trató de la audiencia ordinaria en la que se define la responsabilidad penal de las personas imputadas.

Explicó que las partes presentaron sus alegatos, cada una cumpliendo su rol, y que ahora corresponde a la jueza tomar una decisión dentro del término que establece la ley.

Consultado sobre la petición del Ministerio Público, indicó que solicitaron una sentencia condenatoria con base en las pruebas que constan en el expediente.

Detalló que entre las evidencias presentadas hay testimonios que ubican el equipo tecnológico en el edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional. Añadió que, al analizar estas declaraciones en conjunto, se establece que los señores Ronny Rodríguez y William Pittí mantenían el control sobre ese edificio y sobre lo que se encontraba en su interior.

Sobre la ausencia de los imputados en el país, explicó que ellos manifestaron que salieron por temor, siendo esa su justificación. En cuanto a su participación en la audiencia, indicó que se debió a temas logísticos y de seguridad del tribunal.

Respecto a las denuncias de amenazas señaladas por la defensa, el fiscal indicó que no existe evidencia que las respalde hasta el momento. Señaló que se enteraron de estas afirmaciones durante la audiencia y que corresponderá a los imputados y a su defensa realizar las acciones que consideren pertinentes en relación con ese tema.

Cabe señalar, que además de este proceso por peculado, los acusados deberán enfrentar un segundo expediente por delitos contra la libertad, específicamente por la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, también vinculado al caso “Pinchazos”.

La audiencia correspondiente a esta segunda causa ha sido programada para el miércoles 29 de abril de 2026, con una fecha alterna establecida para el 21 de mayo de 2026.

Antecedentes del caso

Ronny Rodríguez y William Pittí Navarro, quienes permanecieron prófugos desde 2015, se entregaron voluntariamente el pasado 27 de marzo ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

Ambos son señalados como los operadores técnicos del sistema de escuchas ilegales conocido como "Pinchazos", utilizado entre 2009 y 2014 contra empresarios, líderes sindicales y figuras políticas. En este contexto, cabe recordar que:

Gustavo Pérez y Alejandro Garúz: Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Caso Ricardo Martinelli: El expresidente fue declarado "no culpable" por el Sistema Penal Acusatorio en noviembre de 2021, tras un proceso que inicialmente fue tramitado en la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

En mayo de 2025, la jueza Águeda Rentería denegó una solicitud de fianza presentada por la defensa de Rodríguez y Pittí, manteniendo a ambos bajo proceso judicial activo.

Con información de Elizabeth González.