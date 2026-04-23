Fuentes hídricas bajo presión por falta de lluvias y posible llegada de El Niño ¿Cómo se aborda el problema?

Desde MiAmbiente, se ha reforzado el monitoreo de los caudales de los ríos mediante aforos, así como la evaluación de las concesiones de uso de agua, tanto vigentes como futuras.

Ciudad de Panamá/La disminución de las lluvias y la posible llegada del fenómeno de El Niño están generando una creciente presión sobre las fuentes hídricas en Panamá, según advirtió Betzabé Atencio, directora de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De acuerdo con la especialista, actualmente varios ríos y cuencas del país registran niveles bajos de caudal, lo que reduce la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agrícolas y otros usos. “Muchas de las fuentes hídricas en el país se encuentran bajo presión”, afirmó.

Este escenario está directamente relacionado con la disminución en los patrones de lluvia, lo que impacta tanto la recarga de los ríos como su capacidad de abastecimiento. La situación ya no se limita a un área específica, sino que se extiende a distintas regiones del país.

Entre las zonas más afectadas, Atencio destacó el Pacífico, el área central, el arco seco y partes de Chiriquí, donde se han identificado cuencas más vulnerables tanto a la sequía como a la contaminación.

En algunas regiones, la situación ha obligado a implementar medidas como la construcción de represamientos temporales para garantizar que el nivel del agua alcance las tomas utilizadas para el abastecimiento. Este tipo de acciones refleja la magnitud del problema en ciertas comunidades.

Desde MiAmbiente, se ha reforzado el monitoreo de los caudales de los ríos mediante aforos, así como la evaluación de las concesiones de uso de agua, tanto vigentes como futuras. No se descarta la adopción de medidas similares a las aplicadas en años anteriores durante eventos de El Niño, como la suspensión temporal de nuevas concesiones en cuencas con alta presión hídrica.

La funcionaria explicó que el manejo del recurso se realiza bajo un enfoque de gestión integral de cuencas hidrográficas, que incluye monitoreo, control, fiscalización y prevención, además de una estrecha coordinación entre instituciones como el Imhpa, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

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Otro factor que incide en la situación es la pérdida de cobertura boscosa y la degradación de los bosques ribereños, lo que reduce la capacidad de los ecosistemas para retener agua. A esto se suma el crecimiento poblacional y las actividades humanas en zonas cercanas a los ríos, advirtió.

En ese sentido, Atencio hizo un llamado a fortalecer la participación ciudadana en la protección de los recursos hídricos, especialmente a través de los comités de cuencas y subcuencas. “Si no se involucra la comunidad, esto no va a ser sostenible”, advirtió.

También instó a la población a denunciar prácticas que afectan directamente a los ríos, como la tala indiscriminada, quemas, descargas de aguas residuales y extracción de materiales en los cauces.

Panamá aún cuenta con una importante riqueza hídrica, sin embargo, enfrenta una presión creciente debido a la actividad humana y al cambio climático, por lo que el manejo responsable del recurso se vuelve cada vez más urgente.

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