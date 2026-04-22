Crisis de agua en Azuero: Fiscalía logra revés y podrá imputar cargos por contaminación de ríos

El Ministerio Público está a la espera de la programación de la audiencia para avanzar con las investigaciones.

Dos personas deberán comparecer a audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares, por su presunta vinculación con el delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en medio de las investigaciones por la contaminación de los ríos Estibaná y La Villa, un caso que desencadenó una grave crisis en el suministro de agua potable en la región de Azuero.

El proceso es impulsado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Los Santos, que logró revertir una decisión inicial del Juzgado de Garantías de esa provincia.

En primera instancia, el tribunal había rechazado la formulación de imputación de cargos por delito ambiental y contra el ordenamiento territorial bajo la modalidad de tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial a dos personas relacionadas con fincas porcinas cuyos desechos fueron a dar a los afluentes del río Estibaná y el río La Villa.

Ante esta negativa del juzgado, la Procuraduría General de la Nación presentó un recurso ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que falló a favor de la Fiscalía.

La decisión fue ratificada por los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo avanzar hacia la audiencia de imputación.

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Vertido de desechos desde finca porcina bajo investigación

Las pesquisas apuntan a hechos ocurridos en el sector de Los Ñopos, corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.

De acuerdo con las investigaciones, desechos provenientes de una finca porcina eran vertidos de forma irregular en un embalse conectado a una quebrada local.

Este afluente desemboca en el río Estibaná, cuyas aguas fluyen hacia el río La Villa, principal fuente hídrica de la región de Azuero.

Crisis hídrica que golpea a dos provincias

La crisis en Azuero se desató el 30 de mayo del 2025, cuando una crecida del río La Villa arrastró material orgánico hasta la toma de agua cruda.

Esta situación obligó a la suspensión del servicio de agua potable en los distritos de La Villa, Guararé, Las Tablas en Los Santos y en Chitré, en la provincia de Herrera.

Días después, las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), así como el Ministerio de Ambiente, informaron sobre altos niveles de contaminación en el río Estibaná, lo que agravó el panorama y afectó a otras comunidades como Macaracas y Llano Grande, en la provincia de Los Santos.

La contaminación generó un impacto ambiental significativo y afectaciones directas al acceso de agua potable, el cual se mantiene hasta estos días.