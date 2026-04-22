Ricardo Martinelli sufre revés jurídico: Corte mantiene sentencia contra el expresidente en caso New Business

Estas demandas de inconstitucionalidad fueron acumuladas y, para atender este caso, quedaron radicadas en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha.

La Corte Suprema de Justicia cerró por completo las intenciones de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, de querer desvincularlo del caso New Business.

Y es que este miércoles publicó un edicto donde se dispuso que no son inconstitucionales la resolución de las indagatorias proferidas por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada en su contra, como se quería hacer ver.

En su momento, el abogado Ángel Álvarez presentó varias demandas ante esta corporación de justicia para que se declarara la resolución indagatoria No. 1 de 30 de junio de 2020, proferida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, como ilegales, aduciendo que se violó el “principio de especialidad” tras ser deportado de Estados Unidos.

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Fue mediante el edicto No. 560 publicado, hoy miércoles, que en primer orden se acumularon las demandas del abogado Álvarez; es decir, la No. 118471-2024, en calidad de representación de la señora Marta Linares de Martinelli, atacando la actuación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que mediante Resolución Indagatoria No. 1 de 30 de junio de 2020, desarrolló investigaciones por el delito de blanqueo de capitales en el denominado caso “New Business”, en donde se condenó al expresidente Martinelli.

Igualmente, también se intentó dejar sin efecto la sentencia mixta No. 2 de 17 de julio de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, que emitió la sentencia en este caso, sin éxito alguno y manteniendo los efectos de esa resolución.

Estas demandas de inconstitucionalidad fueron acumuladas y, para atender este caso, quedaron radicadas en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha, las mismas que no tuvieron respaldo en contra o salvamento de voto por ninguno de los magistrados de la Corte Suprema.