Vacunación y crisis del agua en Azuero con apoyo de EEUU marcan agenda del Ministerio de Salud

Sobre la calidad del agua en Azuero y posibles efectos en la salud, el ministro indicó que el cáncer es una enfermedad multifactorial , aunque reconoció la necesidad de reforzar los controles sobre la contaminación de las cuencas, especialmente por agroquímicos.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, hizo un llamado a la población a acudir a los centros de salud en el marco del inicio de la Semana de Vacunación de las Américas, al tiempo que abordó otros temas clave como la crisis del agua en Azuero, la cooperación internacional y decisiones recientes en materia de salud pública.

El titular de Salud destacó que el país cuenta con un amplio abastecimiento de dosis para hacer frente a enfermedades prevenibles.

Según explicó, el Ministerio ha adquirido más de 1.2 millones de vacunas contra la influenza, además de dosis contra el sarampión y otras enfermedades, sumando alrededor de 25 vacunas disponibles dentro del esquema nacional. Aunque Panamá no registra actualmente casos de sarampión, advirtió que la enfermedad sigue presente en otros países, por lo que insistió en la importancia de la inmunización, especialmente para quienes viajen a otros países donde se han confirmado casos.

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También recordó que la influenza continúa representando un riesgo, luego de que el año pasado se registraran 109 fallecimientos y este año ya se contabilicen cerca de 30 muertes.

"Hay vacunas como estas que son, se ha demostrado, ellas producen, pueden producir algún tipo de síntomas como, por ejemplo, en las primeras 48 horas algún tipo de fiebre o pueden producir algún tipo de brotes, malestar en el cuerpo, pero a las 48 horas desaparecen", insistió.

Crisis del agua en Azuero

En cuanto a la crisis del agua en la región de Azuero, el ministro confirmó que el líquido que actualmente distribuye la potabilizadora sigue siendo no apto para el consumo humano.

Detalló que se avanza en la perforación de hasta 60 pozos en la zona de Las Tablas y áreas de Herrera, como una medida para garantizar el acceso a agua potable mientras se desarrollan soluciones de mayor alcance.

En ese contexto, Boyd Galindo informó que Panamá solicitó apoyo técnico al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, con el objetivo de realizar un diagnóstico más preciso del problema hídrico, que lleva más de 50 años afectando a la región.

Aclaró que esta cooperación no excluye el trabajo de técnicos panameños, sino que busca complementar esfuerzos para definir soluciones a corto, mediano y largo plazo.

"Lo que hemos ido haciendo no ha ido solucionando el problema ya de una manera total, así es que yo sí creo que vale la pena de una estructura como esa que ha solucionado problemas como el problema del huracán Katrina en Nueva Orleans, los problemas de agua en Chicago, en Nueva York, en estructuras que son muchísimo más grandes que la de nuestro país, yo creo que sería egoísta no aceptar un aporte como ese", indicó al referirse a las capacidades de los ingenieros de los EEUU.

Sobre la calidad del agua y posibles efectos en la salud, el ministro indicó que el cáncer es una enfermedad multifactorial, aunque reconoció la necesidad de reforzar los controles sobre la contaminación de las cuencas, especialmente por agroquímicos.

Hasta el momento, Boyd Galindo reiteró que no existe una fecha en la que se pueda determinar cuándo el agua volverá a ser potable en esta región.

Certificados de salud mental

En otro tema, explicó los alcances de la normativa relacionada con los certificados de salud mental, señalando que la ley busca evitar la discriminación, pero subrayó que ciertos cargos sensibles sí requieren evaluaciones psicológicas, como conductores, personal de seguridad o docentes.

"Dependiendo del tipo de trabajo, de diferentes tipos de ubicación que tenga una persona, tienen que tener algún tipo de análisis psicológico, por ejemplo, personas que portan armas, los de seguridad, por ejemplo, los buseros, por ejemplo, las personas que manejan un bus, un colegial, los maestros, en fin, tienen que tener algún tipo de control de manera de que uno sepa, de que esté seguro de que su hijo está en una escuela donde hay una persona que lo va a educar adecuadamente o igualmente está conduciendo hacia su casa o hacia la escuela en un vehículo que no va a tener problemas", sugirió.

El titular de Salud sostuvo que estas evaluaciones buscan garantizar la seguridad de la población, especialmente en actividades que implican responsabilidad directa sobre terceros. También precisó que, aunque el certificado no puede ser exigido de forma generalizada como requisito excluyente, las instituciones o empresas sí pueden establecer evaluaciones o monitoreos para determinados cargos.

Además, reconoció que el sistema de salud enfrenta una alta demanda en atención de salud mental, lo que también motivó la creación de esta normativa, aunque insistió en que su aplicación debe hacerse con criterios adecuados y sin vulnerar derechos.

Contrataciones excepcionales bajo la lupa

Respecto a los cuestionamientos por el uso de contrataciones excepcionales, el ministro defendió su aplicación en situaciones urgentes, especialmente en el sector salud.

Indicó que estas medidas se utilizan cuando existe riesgo inmediato para la población, como en infraestructuras deterioradas o servicios esenciales.

Aseguró que el Ministerio de Salud está abierto a cualquier investigación para garantizar la transparencia en estos procesos.

Caso dietilenglicol

Boyd Galindo también se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre indemnizaciones a víctimas del envenenamiento con dietilenglicol, calificándolo como un episodio “muy delicado y de mucho lamentar”, y reiteró que se mantiene el apoyo a los afectados a través de comisiones de seguimiento.

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