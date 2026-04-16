Crisis de agua en Azuero lleva al Minsa a coordinar con ingenieros de Estados Unidos

Panamá/Más de 60 pozos han sido perforados en la región de Azuero, según el ministro de Salud, Fernando Boyd, como medida inmediata para enfrentar la crisis de agua, mientras anunció que solicitó apoyo al cuerpo de ingenieros del U.S. Army en busca de un diagnóstico técnico que permita atender de fondo esta problemática que afecta a la zona.

El funcionario, que se encontraba en un acto en el hospital Santo Tomás, explicó que se espera contar con un diagnóstico por parte de estos especialistas, quienes sostendrán una reunión junto a él y personal del Ministerio de Salud para avanzar en una evaluación que permita abordar de manera efectiva esta situación.

Aprovechando la presencia del U.S. Corps of Engineers, están haciendo una reunión mañana temprano, toda la estructura nuestra con la de Dan y con el cuerpo de ingenieros del U.S. Army, para que nos puedan dar una idea de hacer un análisis, un diagnóstico del problema realmente a fondo y hacer un plan de tratamiento a mediano y largo plazo y a corto plazo, para ver cómo resolvemos ese tema”, manifestó el ministro.

Boyd reconoció que se trata de una problemática que se arrastra desde hace décadas y que aún no cuenta con un diagnóstico preciso que permita desarrollar soluciones definitivas. Señaló que, mientras se avanza en ese proceso, se continuará con la perforación de pozos para garantizar el acceso al agua potable en las comunidades afectadas.

Las declaraciones del ministro se dieron durante la inauguración de una sala de espera remodelada en el área de urgencias del Hospital Santo Tomás, donde también se anunciaron mejoras en infraestructura y equipamiento.

En el lugar se renovó parte del mobiliario, así como áreas de baños, paredes y pisos, además de la instalación de 50 sillas nuevas, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes que acuden a este centro hospitalario.

Con información de Kayra Saldaña.