Río Veraguas deja 58 familias afectadas y viviendas en riesgo por crecida

El informe del Sinaproc señala que 4 viviendas sufrieron afectaciones directas por la corriente, mientras que otras 18 registraron la entrada de agua en su interior, dejando a sus ocupantes con pérdidas materiales y en condiciones de vulnerabilidad.

Veraguas./La fuerza del agua volvió a cambiar la rutina de decenas de familias en la comunidad de Río Veraguas, donde al menos 58 hogares resultaron afectados tras la crecida del río y las condiciones que mantienen en alerta a la zona.

Un informe levantado en sitio por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalla el alcance de los daños y señala que 4 viviendas sufrieron afectaciones directas por la corriente, mientras que otras 18 registraron la entrada de agua en su interior, dejando a sus ocupantes con pérdidas materiales y en condiciones de vulnerabilidad.

La situación se agrava para un grupo mayor de familias. Se trata de 40 viviendas que se encuentran en áreas consideradas de riesgo, expuestas tanto a la presión del oleaje como al aumento del caudal del río, en un entorno donde el suelo ya muestra signos de erosión y debilidad.

De acuerdo con Yackzabeth Jiménez, del Sinaproc, las familias perdieron alimentos y también sus medios de subsistencia, incluyendo cultivos y animales de cría como cerdos, pollos, pavos y patos, lo que complica su recuperación en el corto plazo.

Las evaluaciones realizadas en estas viviendas reflejan un escenario que no es nuevo para la comunidad, pero que se ha intensificado por las lluvias acumuladas en los últimos meses. La saturación del suelo y la cercanía de las casas a zonas costeras y al cauce del río aumentan el riesgo de nuevos incidentes.

Con el informe ya elaborado, las autoridades iniciarán la coordinación con distintas instituciones para canalizar apoyo. En una primera etapa, se prevé la entrega de alimentos y agua para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

A mediano plazo, la atención se centra en una posible reubicación de quienes viven en áreas más expuestas, una medida que busca reducir el riesgo en una comunidad donde el agua continúa marcando el ritmo de la vida diaria.

Con información de Ney Castillo.