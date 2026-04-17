Viajar al Mundial 2026 sin vacuna contra el sarampión podría aumentar riesgos sanitarios, advierte el Minsa

Como parte de esta estrategia preventiva, el Minsa mantendrá disponibilidad de vacunas en todo el país, a través de centros de salud habilitados para atender a la población.

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a los panameños que planean viajar a este evento internacional a verificar y completar su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, que ha reportado casos en varios países de la región.

El llamado se da en el contexto de la Semana de Vacunación en las Américas, que se desarrollará del 23 al 30 de abril, periodo durante el cual las autoridades desplegarán una jornada nacional de inmunización enfocada en reforzar la protección de la población y disminuir el riesgo de reintroducción, ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, advirtió que el incremento en la movilidad internacional, impulsado por eventos masivos como el Mundial, eleva el riesgo de exposición a virus.

Nota relacionada: Sociedades médicas de Panamá alertan por aumento de casos de sarampión en Las Américas y llaman a vacunarse

“Recomendamos a todas las personas que tengan previsto viajar, verificar su esquema de vacunación, especialmente la dosis contra el sarampión”, solicitó.

La funcionaria enfatizó que estar inmunizado no solo protege a quienes salen del país, sino que también reduce la posibilidad de introducir enfermedades a su regreso.

Como parte de esta estrategia preventiva, el Minsa mantendrá disponibilidad de vacunas en todo el país, a través de centros de salud habilitados para atender a la población. Además, se dará prioridad a niños, adultos mayores y personas con condiciones de riesgo, considerados grupos más vulnerables. Las jornadas se ampliarán a áreas fronterizas y comarcales.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia epidemiológica, ante el aumento previsto de desplazamientos internacionales, con el fin de detectar y controlar posibles casos oportunamente.

Gill reiteró que la vacunación continúa siendo una de las herramientas más efectivas en salud pública para prevenir enfermedades y garantizar la estabilidad sanitaria del país, especialmente en escenarios de alta circulación de personas como el Mundial 2026.

En una circular emitida el pasado 15 de abril, la institución advirtió sobre el registro de casos en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay durante 2025 y 2026.

De acuerdo con ese informe dirigido a todos los directores nacionales, desde el año 2021 los casos de sarampión han registrado incrementos sostenidos, siendo los años 2023 y 2024 en donde se reportó un aumento importante en múltiples regiones del mundo.

La vulnerabilidad de reintroducción en Panamá se fundamenta en la movilidad internacional constante, presencia de cohortes susceptibles, riesgo de importación desde países con transmisión activa a través de vuelos y cruceros.

Teniendo en cuenta estos factores, el Minsa instruyó una vigilancia epidemiológica que consiste en:

Garantizar la detección oportuna de todo caso sospechoso de sarampión

Realizar notificación inmediata al epidemiólogo de la instalación/región respectiva

Asegurar la toma obligatoria de muestras en todos los casos sospechosos

Intensificar la búsqueda activa institucional, comunitaria y laboratorial

Monitorear semanalmente los indicadores de calidad de la vigilancia

Aunque la vacuna no es obligatoria, el Minsa mantiene coordinación con agencias de viajes para la aplicación opcional de la vacuna a personas que viajarán a los países sede del Mundial de Fútbol 2026.

La enfermedad no registra casos desde noviembre de 1995, sin embargo, el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene un monitoreo permanente de los casos sospechosos con sintomatología compatible con esta enfermedad.

También puede leer: