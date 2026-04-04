Sociedades médicas de Panamá alertan por aumento de casos de sarampión en Las Américas y llaman a vacunarse

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Se estima que aproximadamente el 90% de las personas no vacunadas que se exponen al virus contraerán la enfermedad.

Las sociedades científicas panameñas emitieron una alerta epidemiológica ante el aumento significativo de casos de sarampión en la región de las Américas y el riesgo de reintroducción del virus en el país, al tiempo que hicieron un llamado urgente a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica.

El pronunciamiento fue emitido por la Sociedad Panameña de Pediatría, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica, la Sociedad Panameña de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia, quienes advirtieron sobre el descenso en las coberturas vacunales y la necesidad de fortalecer la prevención.

Aumento de casos en América genera preocupación

La situación del sarampión en las Américas alcanzó un nivel de alerta crítica en 2026, con un incremento de más de 40 veces en los casos en comparación con el año anterior. Los expertos señalaron que los países con mayor conectividad internacional, como México, Estados Unidos y Canadá, han sido los más afectados.

Además, países cercanos a Panamá también han reportado casos recientes. Costa Rica confirmó dos casos en marzo de 2026, mientras que Colombia notificó cuatro casos importados vinculados a viajes internacionales y zonas con brotes activos.

Aunque Panamá no registra casos autóctonos desde 1995, la crisis regional obliga a fortalecer las medidas preventivas para evitar la reintroducción del virus.

Subregistro de casos sospechosos

Los especialistas advirtieron que en el país existe un subregistro crítico de casos sospechosos. Al 11 de marzo de 2026, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud había recibido solo 22 muestras a nivel nacional, concentradas principalmente en el Hospital José Domingo de Obaldía y el Hospital del Niño. La ausencia de estas notificaciones en otras provincias evidencia fallas en la vigilancia activa, por lo que consideran necesario intensificar la captación y el envío oportuno de muestras.

Llamado a reforzar la vacunación

Las organizaciones médicas enfatizaron la importancia de cumplir con el esquema nacional de vacunación, que establece la primera dosis a los 12 meses, la segunda a los 18 meses y un refuerzo entre los 10 y 19 años. Asimismo, recomendaron que los lactantes mayores de seis meses que viajen a zonas con transmisión activa reciban una dosis adicional al menos 15 días antes del viaje.

Para adultos, señalaron que las personas nacidas después de 1960 sin evidencia de inmunidad o esquema completo deben recibir al menos una dosis de la vacuna triple viral.

Grupos prioritarios

Las recomendaciones también incluyen a grupos de mayor riesgo, entre ellos:

Personal de salud

Trabajadores de aeropuertos y puertos

Sector turístico

Mujeres en edad fértil

Personas sin esquema completo

Además, se recomendó verificar el estado vacunal antes del embarazo, mientras que la vacuna está contraindicada durante la gestación.

Vigilancia y detección de casos

¿Pero, cómo definimos si estamos ante un caso sospechoso de sarampión? Si presentan el siguiente cuadro sintomático, debes acudir a un cento médico:

Caso sospechoso: toda persona con fiebre y erupción cutánea, acompañada de síntomas como tos, secreción nasal o conjuntivitis, especialmente si existe antecedente de viaje o contacto con casos confirmados de sarampión.

toda persona con fiebre y erupción cutánea, acompañada de síntomas como tos, secreción nasal o conjuntivitis, especialmente si existe antecedente de viaje o contacto con casos confirmados de sarampión. Caso confirmado: Confirmación por laboratorio (IgM positiva, PCR o aislamiento viral) o nexo epidemiológico con un caso confirmado.

Las autoridades sanitarias recordaron que la notificación es obligatoria e inmediata dentro de las primeras 48 horas, además del envío de muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas. También se indicó el monitoreo de contactos durante 30 días y la vacunación en el entorno cercano del caso sospechoso.

Llamado urgente

Las sociedades científicas reiteraron la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar las coberturas de vacunación y reforzar la detección temprana como pilares fundamentales para evitar la reintroducción del sarampión en Panamá.

El documento concluye con un llamado a difundir las recomendaciones entre profesionales de la salud y sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener esquemas de vacunación completos a lo largo de la vida.