Colapso de plantas de tratamiento en Ciudad del Futuro, en Arraiján, expone problemas sanitarios y vacíos legales

Desde 2012, esta planta de tratamiento en Ciudad Futuro se encuentra en completo abandono, provocando el desborde de aguas contaminadas.

Arraiján, Panamá Oeste/Más de 800 viviendas y 12 barriadas en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, enfrentan una crisis sanitaria por el colapso de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Desde 2012, esta planta de tratamiento se encuentra en completo abandono, provocando el desborde de aguas contaminadas que afectan ríos, generan olores fétidos y deterioran la calidad de vida de los residentes de Ciudad del Futuro.

El diputado Lenín Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional, confirmó la gravedad de la situación tras una inspección en terreno.

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Fiscalización deficiente y responsabilidad compartida

Según el diputado Ulate, el deterioro responde a una falta de fiscalización y a la ausencia de traspaso formal de las plantas por parte de las promotoras inmobiliarias.

Las obras quedan "huérfanas", mientras nuevas urbanizaciones continúan expandiéndose sin supervisión adecuada. Ulate advirtió que se trata de un problema de salud pública que requiere acción interinstitucional inmediata, con la participación del Ministerio de Salud, Saneamiento de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El Ministerio de Ambiente ya ordenó inspecciones tras la difusión de las denuncias en redes sociales y mantiene comunicación con la Asamblea para coordinar respuestas técnicas.

Desde la Asamblea Nacional, indica el diputado Ulate, se impulsan dos iniciativas clave para cerrar los vacíos normativos. El proyecto de ley 212 busca establecer responsabilidades claras para constructoras, promotoras y las autoridades que otorgan permisos de construcción. De manera paralela, se trabaja en una reforma a la Ley de Acodeco que fortalezca la protección al consumidor en el sector inmobiliario, dotando a la institución de herramientas para atender y sancionar incumplimientos.

El proyecto de reforma a Acodeco avanza hacia su segundo debate, mientras la Ley 212 permanece en una subcomisión tras enfrentar resistencia del sector de la construcción.

La Asamblea Nacional aguarda la reanudación de sesiones y la conformación de la Comisión de Infraestructura para dar seguimiento a las mesas técnicas instaladas. Los residentes continúan expuestos a condiciones insalubres que, según el diputado, replican una problemática extendida en otras zonas del país.

Con información de Fabio Caballero