'Esto va a colapsar': alerta por aguas residuales en Ciudad del Futuro

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el estado de la planta de tratamiento ubicada en Villas de la Pradera, correspondiente a un proyecto colindante con Ciudad del Futuro.

Cansados de los malos olores y del derrame de aguas residuales, residentes de varias barriadas en el sector de Ciudad del Futuro denuncian el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento, que ya están bajo la lupa del Ministerio de Ambiente.

Aseguran que el problema no es nuevo y que, pese a múltiples denuncias, no han recibido respuesta de las autoridades.

El señor De Gracia, residente de Villas de Las Praderas, indicó que la situación se remonta a antes de la pandemia y ha empeorado con el paso de los años. Señaló que las promotoras “solo se dedican a vender, pero no cumplen con lo que prometen”.

Además, manifestó su preocupación por el riesgo sanitario que representan las aguas residuales.

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Esa planta está que en cualquier momento colapsa. Todo esto se va a reventar y se vendrá hacia las casas. Aquí nadie hace nada”, expresó uno de los afectados.

Por su parte, Rosa Dixon relató que los niños ni siquiera pueden permanecer fuera de sus casas debido a los fuertes olores.

Los residentes también denuncian un “pase de responsabilidades” entre el gobierno y la empresa constructora, sin que se concrete una solución para las comunidades afectadas.

En medio de estas quejas, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó este domingo plantas de tratamiento de aguas residuales en estado de abandono, con signos de vandalismo y descargas sin tratar, en sectores residenciales del distrito de Arraiján.

La inspección fue realizada por la Dirección Regional de Panamá Oeste, a través de la Sección de Verificación y Desempeño Ambiental (Seveda), en áreas ubicadas entre Ciudad del Futuro y Villas de la Pradera.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el estado de la planta de tratamiento ubicada en Villas de la Pradera, correspondiente a un proyecto colindante con Ciudad del Futuro.

Según el informe técnico, la estructura se encuentra en completo abandono, con evidencias de vandalismo y vertidos de aguas residuales sin tratamiento, lo que representa un riesgo directo para el ambiente y la salud de los residentes.

Información de Yiniva Caballero