Alerta ambiental en Arraiján: Miambiente detecta fallas graves en plantas de tratamiento en Ciudad Futuro

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el estado de la planta de tratamiento ubicada en Villas de la Pradera, correspondiente a un proyecto colindante con Ciudad Futuro.

Lo que comenzó como una denuncia en redes sociales terminó revelando un problema ambiental mayor. El Ministerio de Ambiente (Miambiente) detectó plantas de tratamiento de aguas residuales en abandono, con vandalismo y descargas sin tratar, en sectores residenciales del distrito de Arraiján.

La inspección fue realizada por la Dirección Regional de Panamá Oeste, a través de la sección de Verificación y Desempeño Ambiental (Seveda), en áreas ubicadas entre Ciudad Futuro y Villas de la Pradera.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el estado de la planta de tratamiento ubicada en Villas de la Pradera, correspondiente a un proyecto colindante con Ciudad Futuro.

Según el informe técnico, la estructura se encuentra en completo abandono, con signos de vandalismo y descargas de aguas residuales sin tratamiento, lo que representa un riesgo directo para el ambiente y la salud de los residentes.

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Más de 20 años sin responsable claro

En el caso de las tres plantas de tratamiento del residencial Ciudad Futuro, las autoridades detectaron un problema adicional: no hay un promotor identificado, pese a que se trata de una urbanización con más de dos décadas de desarrollo.

Aunque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con apoyo del proyecto Saneamiento Panamá, había realizado labores de mantenimiento en el pasado, residentes aseguran que desde hace entre cuatro y cinco meses no se ejecutan trabajos de limpieza.

Durante la inspección también se evidenció crecimiento excesivo de herbazales, que cubren gran parte de las estructuras e impiden su correcto funcionamiento.

Otros proyectos bajo la lupa

Las autoridades informaron que existen otros tres proyectos con acceso restringido, entre ellos Forest Village y Senderos Village, cercanos a Villas de la Pradera.

En inspecciones previas, estas urbanizaciones ya habían presentado incumplimientos por fallas en sus plantas de tratamiento, y actualmente persisten quejas por olores molestos en los puntos de descarga.

Miambiente adelantó que el caso será remitido a su oficina de Asesoría Legal para evaluar posibles sanciones y dar seguimiento conforme a la normativa ambiental vigente.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando situaciones que afecten el ambiente, destacando que estas alertas permiten una respuesta más rápida de las autoridades.