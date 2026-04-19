Más de 200 incendios mantienen en alerta a bomberos y elevan llamado a la ciudadanía

Las emergencias han sido atendidas por unidades especializadas en extinción de incendios, que han logrado controlar los siniestros y evitar consecuencias mayores.

Panamá/El aumento de incendios estructurales en el país mantiene en alerta a las unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que advierte sobre los riesgos crecientes en hogares y comercios y llama a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención.

Según el balance presentado por la institución, “en lo que va del año, se han registrado 210 incendios estructurales a nivel nacional”, una cifra que, desde su perspectiva, refleja la magnitud del problema y la necesidad de actuar con mayor responsabilidad en el manejo de instalaciones y equipos dentro de los espacios habitados.

Las emergencias han sido atendidas por unidades especializadas en extinción de incendios, que han logrado controlar los siniestros y evitar consecuencias mayores. No obstante, cada evento representa una amenaza directa para la vida, los bienes y la seguridad de las comunidades.

Desde el análisis del Cuerpo de Bomberos, muchas de estas situaciones tienen origen en factores prevenibles. “Muchas de estas emergencias están relacionadas con fallas en los sistemas eléctricos, sobrecarga de tomacorrientes, uso inadecuado de extensiones eléctricas, descuidos en la cocina y el manejo incorrecto de equipos que generan calor”, detalla la institución.

Ante este panorama, el organismo insiste en la importancia de adoptar medidas básicas que pueden marcar la diferencia. “Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas con personal calificado, evitar conectar múltiples equipos en un mismo tomacorriente y desconectar los aparatos eléctricos cuando no estén en uso” forman parte de las recomendaciones dirigidas a la población.

También advierte sobre prácticas cotidianas que incrementan el riesgo. “No dejar alimentos en cocción sin supervisión y mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor” son acciones clave para evitar que un descuido se convierta en una emergencia.

En su llamado, el Cuerpo de Bomberos enfatiza la importancia de contar con herramientas de respuesta en los hogares. “Se exhorta a la ciudadanía a contar con detectores de humo en sus viviendas y mantener extintores en buen estado”, además de conocer su uso para reaccionar a tiempo ante cualquier incidente.

Para la institución, la prevención y la reacción oportuna siguen siendo determinantes. “Ante cualquier emergencia, presencia de humo o fuego, se debe llamar de inmediato al 103”, recuerdan, al insistir en que la acción temprana puede salvar vidas y reducir daños materiales.