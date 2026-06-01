Marilyn Monroe cumple 100 años: el mundo revive el legado eterno de la diva más icónica de Hollywood

Este 1 de junio, la legendaria actriz y símbolo absoluto del cine clásico Marilyn Monroe habría cumplido 100 años, motivo por el que diferentes países preparan homenajes, exposiciones, espectáculos teatrales y proyectos especiales que buscan mantener viva la imagen de una de las figuras más influyentes de la historia del entretenimiento.

La celebración del centenario incluirá eventos culturales en ciudades como Los Ángeles, París y Londres, donde el legado artístico, estético y cinematográfico de Marilyn Monroe volverá a ser protagonista. Museos, editoriales y compañías artísticas han organizado actividades enfocadas en recordar la trayectoria de la estrella de Hollywood que transformó la industria del cine y redefinió los estándares de glamour, sensualidad y feminidad durante el siglo XX.

Uno de los homenajes más esperados tendrá lugar en el Museo de la Academia de Los Ángeles, donde desde el 31 de mayo se exhibirán cientos de objetos originales relacionados con la actriz. Vestidos icónicos, fotografías inéditas, cartas personales y piezas teatrales formarán parte de una muestra diseñada para acercar al público a la vida personal y profesional de la intérprete de clásicos como “Con faldas y a lo loco”, “Los caballeros las prefieren rubias” y “Una Eva y dos Adanes”.

En Francia, la Cinémathèque Française desarrollará una gran retrospectiva titulada “Marilyn Monroe Cumple 100 Años”, disponible entre abril y julio. La exposición recorrerá diferentes etapas de su carrera a través de películas, carteles promocionales y sesiones fotográficas históricas. La iniciativa pretende mostrar una mirada más profunda sobre la actriz, alejándose de los estereotipos que durante décadas marcaron la percepción pública de la estrella estadounidense.

Paralelamente, Hollywood también prepara una experiencia inmersiva dedicada a Marilyn Monroe con salas multisensoriales, recreaciones en tres dimensiones y material interactivo enfocado en transportar a los visitantes al universo de la actriz. El proyecto incluirá recuerdos exclusivos y contenido audiovisual relacionado con algunas de sus producciones cinematográficas más recordadas, consolidando el interés global que sigue despertando la artista, incluso entre nuevas generaciones.

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La historia personal de Marilyn Monroe continúa siendo uno de los elementos que más fascina al público. Nacida como Norma Jeane Mortenson en un entorno familiar complejo, comenzó su carrera trabajando como modelo antes de ser descubierta por el actor Ben Lyon cuando tenía apenas veinte años. Con el paso de los años, logró convertirse en el máximo símbolo de la sensualidad femenina y en una figura asociada con la libertad sexual y la transformación cultural de una época marcada por profundos cambios sociales.

En Londres, el espectáculo musical “Marilyn: 100 años de leyenda” también buscará revivir la esencia de la actriz. La producción contará con la participación de la imitadora Suzie Kennedy, reconocida internacionalmente por interpretar a Monroe en distintos escenarios. La obra combinará música, dramatización y elementos biográficos para reconstruir algunos de los momentos más importantes de la vida de la estrella de Hollywood.

El impacto cultural de Marilyn Monroe también alcanzó el universo del diseño y la moda. La compañía Pantone lanzó recientemente la colección “Pantone Marilyn Monroe Collection Palette”, inspirada en los tonos y facetas que definieron la identidad visual de la actriz. La gama incluye colores como Star White y High Risk Red, creados para representar la elegancia, el glamour y la intensidad asociados históricamente con su imagen pública.

Además, el centenario estará acompañado por el lanzamiento del libro oficial “Marilyn Monroe 100”, realizado junto a Marilyn Monroe Estate. La publicación reúne imágenes captadas por fotógrafos legendarios como Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson, Cecil Beaton y Bert Stern, incluyendo sesiones inéditas y retratos íntimos que permiten redescubrir diferentes facetas de una mujer que, cien años después de su nacimiento, sigue siendo uno de los mayores íconos del cine mundial.