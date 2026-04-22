Llegada del fenómeno de El Niño agravaría la crisis hídrica en el país, advierte el Imhpa

La directora del Imhpa reconoció que el suministro de agua potable es uno de los que más se resiente, y detalló que hasta el momento estamos en una transición de la temporada seca a la temporada lluviosa, pero se está retrasando y por eso hay tantas afectaciones.

Ciudad de Panamá/Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) lamentó que en el Día de la Tierra la contaminación en el país sea tan grave y ya esté provocando efectos reales en nuestros ecosistemas.

“El clima es el eje transversal de todas las actividades del ser humano”, enfatizó de Calzadilla.

La ingeniera recordó que el comportamiento del clima se ve afectado por la agresión a la naturaleza.

En ese sentido, explicó que el exceso de gases de efecto invernadero como el CO2 que emiten los vehículos va al ambiente y provoca una afectación que irrumpe en todos los ecosistemas del planeta.

“Lo que hacen los gases es que la tierra no se refresque, y se rompe el equilibrio entre la atmosfera, el mar y la tierra. La tierra no se refresca, el mar se calienta”, señaló.

De acuerdo con la directora del Imhpa, en Panamá prácticamente se declarará la presencia del fenómeno de El Niño, que afecta principalmente las precipitaciones.

Una de las situaciones que se conoció es la del río Cabra, en donde los niveles para la toma de agua están críticos, impactando directamente a la población de Panamá Este.

De Calzadilla reconoció que el suministro de agua potable es uno de los que más se resiente, y detalló que hasta el momento estamos en una transición de la temporada seca a la temporada lluviosa, pero se está retrasando y por eso hay tantas afectaciones.

El pronóstico que maneja el Imhpa es que la temporada lluviosa esté para finales de abril en el área metropolitana, lo que permitiría la recuperación de las fuentes de agua.

Sin embargo, alertó que cuando entra el fenómeno del Niño, ocurre una disminución de las lluvias, y el problema mayor sería para el 2027.

La especialista en temas climáticos dejó claro que Panamá no es ajeno a lo que ocurre a nivel mundial.

“Siempre decíamos que Dios es panameño, ya no podemos afirmar eso porque todo ese desequilibrio hace que los efectos de huracanes, de efectos del Niño o la Niña ya nos afecten mucho más, porque tenemos territorio muy intervenido, tenemos demasiadas zonas vulnerables al riesgo”, advirtió.

En el marco del Día de la Tierra, el Instituto de Meteorología e Hidrología este Día de la Tierra cumple 5 años de servicio, en ese sentido, la directora reconoció que existen muchos retos, pero hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el planeta y a cuidar Panamá.

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