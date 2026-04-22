Panamá vive un día de transición climática, con lluvias ligeras en distintas regiones, temperaturas cálidas y radiación solar intensa. Clima en Panamá: Se pronostican cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en varias regiones del país

Panamá/Panamá experimentará condiciones atmosféricas propias de la transición entre la temporada seca y la lluviosa. Se esperan cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en varias regiones del país, acompañadas de temperaturas cálidas y vientos variables, para este miércoles 22 de abril.

La atmósfera se mantiene condicionalmente estable debido a la vaguada sobre el Pacífico y el norte del Caribe colombiano, junto con sistemas de bajas presiones en ambas vertientes. Esto genera un escenario típico de cambio estacional.

Caribe

Mañana: cielos de dispersos a nublados, con lluvias ligeras en Colón y norte de Veraguas.

cielos de dispersos a nublados, con lluvias ligeras en Colón y norte de Veraguas. Tarde y noche: nubosidad con lluvias intermitentes en Colón, norte de Veraguas, Comarca Ngäbe y Bocas del Toro.

Pacífico

Mañana: cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en Panamá Norte y Oeste.

cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en Panamá Norte y Oeste. Tarde y noche: episodios nubosos con aguaceros aislados en Panamá Centro, Norte, Oeste, Este y Darién, además de las tierras altas de Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Temperaturas

Mínimas: entre 15°C y 27°C.

entre 15°C y 27°C. Máximas: entre 27°C y 35°C.

Vientos

Caribe: Nor-noreste en la mañana (7–9 km/h), cambiando a nor-noroeste en la tarde y noche (13–15 km/h).

Nor-noreste en la mañana (7–9 km/h), cambiando a nor-noroeste en la tarde y noche (13–15 km/h). Pacífico: Norte en la mañana (16–20 km/h), variando a este-sureste en la tarde y noche (11–13 km/h).

Condiciones marítimas

Caribe: favorables, con olas de hasta 0.61 m en periodos de 7 segundos.

favorables, con olas de hasta 0.61 m en periodos de 7 segundos. Pacífico: favorables, con olas de hasta 1.21 m en periodos de 14 segundos.

Radiación UV-B

Se esperan índices de radiación muy altos a extremos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes. Se recomienda protección solar adecuada.

Panamá vive un día de transición climática, con lluvias ligeras en distintas regiones, temperaturas cálidas y radiación solar intensa. Es importante tomar precauciones frente a la exposición al sol y estar atentos a los cambios atmosféricos propios de esta época.