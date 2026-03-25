Con una probabilidad del 62%, fenómeno de El Niño podría llegar entre junio y agosto

Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología, autoridades indicaron que, aunque todavía no se han registrado los parámetros necesarios para confirmar su presencia, existe un 62% de probabilidad de que el fenómeno se establezca durante el trimestre comprendido entre junio, julio y agosto, según proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se mantiene actualmente en condiciones climáticas neutras; sin embargo, las autoridades meteorológicas advierten sobre una alta probabilidad de la llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses.

Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología, autoridades indicaron que, aunque todavía no se han registrado los parámetros necesarios para confirmar su presencia, existe un 62% de probabilidad de que el fenómeno se establezca durante el trimestre comprendido entre junio, julio y agosto. Esto según proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

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De concretarse este escenario, el país experimentaría una disminución significativa de las lluvias en la vertiente del Pacífico, mientras que en la región del Caribe se prevé un incremento en las precipitaciones.

Luz Graciela de Calzadilla, directora de la entidad, detalló que, por el momento, el país transita entre finales de marzo y abril bajo condiciones neutras, aunque ya se proyecta la entrada de la temporada lluviosa hacia la tercera semana de mayo en todo el territorio nacional. No obstante, advirtió que este comportamiento podría variar dependiendo de la evolución del fenómeno.

El impacto de El Niño en Panamá suele traducirse en patrones climáticos irregulares, con episodios de sequía en algunas regiones y exceso de lluvias en otras, lo que genera preocupación en sectores productivos.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.