Sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás al borde del colapso; pacientes exigen insumos y reparación de equipos

Además, señaló que los daños en los equipos han provocado la paralización de procesos, como el protocolo de trasplante en el que participa, lo que agrava la situación de los pacientes que esperan una intervención.

Ciudad de Panamá/Juan Muñoz, representante de la Asociación de Pacientes con Enfermedad Renal, denunció una situación crítica en el Hospital Santo Tomás, donde asegura que la sala de hemodiálisis enfrenta escasez de insumos, medicamentos y equipos dañados, lo que impacta directamente la atención de los pacientes.

Muñoz, quien tiene 10 años como paciente renal, indicó que uno de los equipos afectados es el sistema de ósmosis, fundamental para los tratamientos, el cual presenta fallas. También señaló que hay equipos de tomografía fuera de servicio.

“Las enfermeras están trabajando con las uñas, los medicamentos que estamos utilizando están escasos también”, expresó.

A esta situación se suman problemas en la infraestructura del hospital. De acuerdo con el representante, se han registrado desprendimientos de losas y filtraciones de agua.

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La problemática afecta a unos 300 pacientes que dependen de estos servicios. Algunos reciben atención en clínicas privadas mediante convenios con el Ministerio de Salud; sin embargo, Muñoz advirtió que este apoyo podría verse comprometido debido a retrasos en los pagos por parte de la Contraloría de la República.

“Los dueños de esas clínicas no dan más. Imagínese el día que el dueño diga ‘hasta aquí’, esos pacientes van a regresar para el Santo Tomás, pero ya no hay espacio”, advirtió.

Además, señaló que los daños en los equipos han provocado la paralización de procesos, como el protocolo de trasplante en el que participa, lo que agrava la situación de los pacientes que esperan una intervención.

Muñoz también destacó que la enfermedad renal no solo afecta a adultos mayores, sino también a pacientes jóvenes desde los 18 años, lo que incrementa la preocupación por la capacidad de respuesta del sistema de salud ante esta demanda.

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