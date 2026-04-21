Puente de las Américas será cerrado en su totalidad por prueba estructural este jueves

Ante el cierre, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como ruta alterna el puente Centenario .

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre total del puente de las Américas como parte de una prueba de carga estructural que busca evaluar las condiciones de la vía.

De acuerdo con un comunicado oficial, la medida se aplicará el jueves 23 de abril, en horario de 10:00 p.m. a 2:00 a.m., durante el cual se restringirá completamente el tránsito vehicular por este importante punto de conexión.

El MOP explicó que la prueba permitirá analizar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para los usuarios.

Ante el cierre, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como ruta alterna el puente Centenario.

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Estas nuevas pruebas son parte de las verificaciones que se realizan luego de que el pasado 12 de abril, tres cisternas estallaran en el sector de La Boca, cerca de las bases del puente, y una alta llamarada alcanzara parte de la estructura.

En los primeros análisis realizados tanto por el cuerpo de técnicos del MOP como por ingenieros del Ejército de Estados Unidos, se determinó que el puente no sufrió daños graves; sin embargo, se recomendó prohibir la circulación con un peso mayor a 10 toneladas, por lo que se mantienen restricciones.

El MOP pidió a la ciudadanía atender las señalizaciones en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado durante el desarrollo de los trabajos.

La entidad ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda generar y reiteró que se trata de acciones preventivas orientadas a reforzar la seguridad vial en el país.