Lotto y Pega 3: Lotería ordena suspensión de juegos tras fallo de la Corte Suprema de Justicia

La institución aclaró que garantizará el pago de todos los premios válidamente emitidos y que estén pendientes de reclamación, conforme a los términos y procedimientos establecidos para cada juego.

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció la suspensión de los productos de lotería instantánea y electrónica (Lotto y Pega 3), en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión se basa en la sentencia emitida el 13 de abril de 2026 por la Sala Tercera, que declaró la nulidad de la Adenda No. 5, firmada el 24 de febrero de 2023, al contrato suscrito con la empresa Scientific Games LLC.

Te puede interesar: Estado pagará casi $15 millones a consorcio del nuevo ION

Como consecuencia, la entidad dispuso el cese de las actividades de comercialización de estos productos, medida que entrará en vigor a partir del martes 21 de abril de 2026, una vez concluido el sorteo correspondiente a esa fecha.

La institución aclaró que garantizará el pago de todos los premios válidamente emitidos y que estén pendientes de reclamación, conforme a los términos y procedimientos establecidos para cada juego.

Finalmente, la Lotería reiteró su compromiso de continuar operando en beneficio de la población más vulnerable del país, asegurando el apego a la legalidad, la transparencia y el interés público.