Estado pagará casi $15 millones a consorcio del nuevo ION

A raíz de esta decisión, el consorcio presentó el 28 de junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, reclamando una compensación superior a los B/.70 millones.

El Consejo de Gabinete autorizó un acuerdo transaccional por B/.14.9 millones entre el Estado y el consorcio encargado del fallido proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional, con lo que se pone fin a una disputa que escaló a arbitraje internacional y en la que se reclamaban más de B/.70 millones tras la cancelación del contrato en 2014.

El consorcio está integrado por Acciona Construcción y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH). El monto será cancelado en dos partes: 50% en 2026 y el 50% restante en 2027.

El proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional se remonta a 2013, cuando fue licitado. Posteriormente, en abril de 2014, el Minsa adjudicó el contrato al consorcio, con orden de proceder emitida en junio de ese mismo año.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 2014, el Ejecutivo solicitó la terminación unilateral del contrato, decisión que fue avalada mediante la Resolución de Gabinete N.° 184 de esa misma fecha.

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Proceso arbitral y negociación

A raíz de esta decisión, el consorcio presentó el 28 de junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, reclamando una compensación superior a los B/.70 millones.

Posteriormente, ambas partes acordaron instalar una mesa técnica para evaluar la reclamación y buscar una salida negociada. Como parte de ese proceso, el contratista solicitó la suspensión del arbitraje el 9 de agosto de 2024, la cual fue confirmada por la ICC y se mantiene vigente mientras se formaliza el acuerdo.

Aval legal

El acuerdo transaccional cuenta con el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, que concluyó que es jurídicamente viable dentro del marco del proceso arbitral internacional.

Con esta aprobación, el Ejecutivo pone fin a una disputa que se extendió por más de una década y que estaba en riesgo de generar un pago considerablemente mayor para el Estado panameño.