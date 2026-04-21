Aprueban en primer debate proyecto para regular tasas de interés bancarias

La propuesta contempla la obligación de detallar en los contratos la tasa inicial, la metodología de cálculo y el índice de referencia.

Panamá/La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca establecer controles en las tasas de interés bancarias, en medio de un debate que ha generado posturas a favor y en contra.

La propuesta contempla la obligación de detallar en los contratos la tasa inicial, la metodología de cálculo y el índice de referencia. Además, plantea el uso obligatorio de índices financieros públicos, verificables y autorizados por la Superintendencia de Bancos, así como el establecimiento de un límite máximo de tasa de interés durante toda la vigencia del crédito.

Desde el sector de defensa del consumidor, la iniciativa es vista como un avance. Ariel Ayala, vocero de la Acodeco, indicó que “creemos que brindarle al consumidor la oportunidad de entender más a profundidad los contratos de adhesión de cualquier industria en particular, no de esta en específico, es un paso positivo y favorable en materia de derechos del consumidor”.

En esa misma línea, representantes de consumidores destacaron el impacto que podría tener la discusión en el sistema bancario. Giovani Fletcher, de la Unión de Consumidores, manifestó que “como se sabe, las leyes bancarias que a nivel general regulan el sistema bancario nunca pasaron por esta Cámara Legislativa, siempre fueron aprobadas, por decretos leyes y eso tiene un propósito, que la Asamblea Nacional y los diputados y el pueblo no metieran la mano ni tocaran regulaciones efectivamente vinculadas al tema bancario”.

Pero el proyecto también ha generado preocupación en el sector bancario. La Asociación Bancaria de Panamá expresó su oposición a la propuesta. Fanny Amador advirtió que “a la vez advertimos con preocupación que conllevaría un impacto negativo para la población, limitando de manera significativa el acceso al crédito para los panameños y encareciendo las condiciones financieras para las familias”.

A estas consideraciones se sumó la Superintendencia de Bancos de Panamá. Javier Miranda señaló que “todo lo atinente a la fijación de tasas de interés tiene que tener y tomar en contexto que Panamá no cuenta con una banca central y, por tanto, estas políticas de carácter financiero deben ser bien evaluadas a fondo, incluso con el sector”.

El proyecto de ley continuará su trámite en la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido en segundo y tercer debate.

Con información de María De Gracia.