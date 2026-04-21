Preocupación por niveles críticos del río Cabra en Cerro Azul ante déficit de lluvias

Las autoridades advierten que el panorama genera gran preocupación, ya que incluso los tanques de reserva presentan niveles insuficientes.

Un recorrido por la zona de Cerro Azul evidenció la crítica situación que enfrenta el río Cabra, una de las fuentes de abastecimiento de agua en Panamá Este, cuyo caudal ha disminuido de forma alarmante en medio del retraso de la temporada lluviosa.

Tras aproximadamente media hora de trayecto entre piedras y lomas, el equipo de TVN Noticias llegó al punto donde normalmente fluye el río. Sin embargo, lo que se encontró fue un cauce prácticamente seco, cubierto de rocas y con escasa presencia de agua.

Residentes del área aseguran que, en condiciones habituales, este río es caudaloso e incluso peligroso, con crecidas repentinas conocidas como “cabezas de agua”. No obstante, en la actualidad no existe riesgo alguno de este tipo debido a la marcada reducción del flujo.

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Desde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se indicó que el río Cabra suele mantener un volumen significativo, al punto de que en junio del año pasado una fuerte corriente arrastró las líneas de conducción de la planta potabilizadora que atravesaban el afluente.

Las autoridades advierten que el panorama genera gran preocupación, ya que incluso los tanques de reserva presentan niveles insuficientes. Aunque esperan que las condiciones climáticas mejoren, los pronósticos apuntan a que la situación en las tomas de agua cruda no mostrará una recuperación a corto plazo.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la temporada de lluvias ha iniciado con retraso y se mantiene el pronóstico de una reducción de hasta 60% en las precipitaciones durante abril. Además, se prevé que en los próximos meses las lluvias disminuyan en un 50%, asociado a la llegada del Fenómeno de El Niño, que suele generar condiciones más secas en el país.

“A finales de enero comenzamos a tener esta situación difícil. En algunas ocasiones solo contamos con un hilito de agua en la quebrada. Con palas tratamos de cerrar la noria para conducir el flujo directamente a la captación”, explicó Lina Bermúdez, encargada del Idaan en Panamá Este 1.

La problemática no solo afecta a Cerro Azul. Al menos 15 comunidades dependen de esta fuente hídrica, mientras que escenarios similares ya se reportan en las tomas de agua de Pacora y Chepo, lo que incrementa la preocupación por el suministro en toda la región.

El panorama, en medio de la vegetación montañosa, refleja la magnitud de la crisis hídrica que comienza a sentirse con fuerza en distintos puntos del país.

Con información de Elizabeth González