Residentes de Santa Rita en Pacora denuncian que llevan más de 30 días sin agua

El Idaan informó que la comunidad de Santa Rita se abastece de la planta potabilizadora de Cabra, cuya fuente es el río Cabra, el cual ha registrado una disminución en su nivel durante la temporada seca.

Panamá/En la comunidad de Santa Rita, en Pacora, residentes denuncian que llevan más de 30 días sin acceso al suministro de agua potable en sus viviendas.

Según explican, actividades cotidianas como bañarse, cocinar o limpiar se han convertido en una dificultad diaria, obligándolos a trasladarse largas distancias en busca de agua, ya sea donde familiares, vecinos o incluso en fuentes naturales.

Los moradores aseguran que deben movilizar garrafones y tanques en sus vehículos para abastecerse, mientras crece la inconformidad debido a que continúan recibiendo facturación por un servicio que no están recibiendo.

Señalan que el problema no es nuevo, ya que por más de 10 años han enfrentado irregularidades en el suministro, que anteriormente llegaba de forma intermitente, principalmente en horas de la madrugada. Sin embargo, afirman que actualmente la situación se ha agravado. Además, manifiestan preocupación debido a que en comunidades cercanas el suministro se mantiene de manera constante.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) explicó que la comunidad de Santa Rita se abastece de la planta potabilizadora de Cabra, cuya fuente es el río del mismo nombre, el cual ha registrado una disminución significativa en su nivel durante la temporada seca, afectando la producción de agua potable.

La entidad indicó que se realizan esfuerzos para mitigar la situación mediante el envío de carros cisterna; sin embargo, residentes aseguran que estos no llegan con regularidad y que solo abastecen a ciertas calles.

El Idaan añadió que actualmente desarrolla un proceso de licitación para incorporar servicios privados que refuercen la distribución de agua en cisternas y mejorar la cobertura en distintas comunidades del país.

Con información de Kayra Saldaña