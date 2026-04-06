Panamá implementa uso de aguas residuales tratadas para riego de áreas verdes y limpieza

La reutilización de aguas tratadas representa un paso clave en la optimización de los recursos disponibles.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de este lunes se puso en marcha el uso de aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes y limpieza, así lo dio a conocer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La institución destacó que se trata de un importante avance en materia de gestión sostenible del recurso hídrico, la adopción de la reutilización de aguas residuales tratadas, como resultado de varios meses de trabajo interinstitucional.

Este plan se concreta tras la firma de un convenio de cooperación técnica entre el Idaan, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Municipio de Panamá y el Saneamiento de Panamá, entidades que unieron esfuerzos para impulsar soluciones innovadoras frente a los desafíos del agua en el país.

De acuerdo con el Idaan, esta iniciativa forma parte del proyecto de resiliencia hídrica urbana, el cual busca promover un modelo de gestión más eficiente, sostenible y adaptado a las crecientes demandas de las ciudades. La reutilización de aguas tratadas representa un paso clave en la optimización de los recursos disponibles, al tiempo que contribuye a la protección del medioambiente y a la seguridad hídrica.

Las autoridades destacaron que este tipo de alianzas fortalece la capacidad institucional para enfrentar escenarios de escasez y variabilidad climática, marcando un precedente en la implementación de estrategias integrales para el manejo del agua en Panamá.

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