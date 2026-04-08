Río Curunducito: peces muertos delatan contaminación por aguas servidas

Ciudad Panamá/Lo que comenzó como una alerta ciudadana terminó confirmando un escenario preocupante en pleno corazón de la ciudad. Residentes de Costa del Este, en el corregimiento de Juan Díaz, denunciaron a través del 311 la presencia de una gran cantidad de peces muertos en el río Curunducito, un afluente que bordea zonas residenciales y conecta con el sector de Santa María.

Tras la denuncia, personal del Ministerio de Ambiente acudió al lugar para verificar lo que ya era evidente: decenas de peces sin vida flotaban en el agua. La inspección, realizada por un equipo especializado junto a la regional metropolitana, confirmó que la mortandad está vinculada, principalmente, a la contaminación provocada por descargas de aguas residuales y la acumulación de basura.

Para rastrear el origen del problema, los técnicos utilizaron un dron. Las imágenes revelaron que dos descargas provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada cerca de la rotonda de Chanis, desembocan en la parte alta del río Curunducito. Desde allí, los contaminantes recorren el cauce hasta llegar a edificios residenciales en Costa del Este, donde el impacto ambiental se hace visible.

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El recorrido también dejó al descubierto un panorama aún más complejo: aguas estancadas, troncos caídos y desechos sólidos acumulados, creando un entorno propicio para el deterioro del ecosistema.

Ante esta situación, las autoridades dieron un ultimátum: los responsables tendrán diez días para corregir las irregularidades detectadas. Entre las medidas exigidas están el cierre de las descargas, la presentación de los planos de conexión al sistema de saneamiento y la limpieza inmediata de sus sistemas sanitarios.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en zonas urbanas en expansión: el manejo deficiente de aguas residuales. Mientras tanto, el río Curunducito sigue pagando las consecuencias.