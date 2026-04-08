Rescatan a dos perros en estado de abandono en Colón

Ambos canes fueron rescatados y trasladados a un centro veterinario especializado, donde actualmente reciben atención médica, incluyendo evaluaciones completas y tratamiento para su recuperación.

Colón, Colón/Un oportuno llamado ciudadano permitió el rescate de dos perros que se encontraban en estado de abandono en la calle 5.ª de Amador, en la provincia de Colón.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, las unidades acudieron de inmediato al lugar tras recibir la denuncia, donde lograron ubicar a los animales con evidentes signos de descuido y en condiciones que ponían en riesgo su vida.

Tras la rápida intervención, ambos canes fueron rescatados y trasladados a un centro veterinario especializado, donde actualmente reciben atención médica, incluyendo evaluaciones completas y tratamiento para su recuperación.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y reportar cualquier caso de maltrato o abandono animal, destacando su compromiso con la protección y defensa de la vida en todas sus formas.

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