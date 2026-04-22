La directora ejecutiva de Marea Verde advierte que la contaminación no es un problema ajeno: los microplásticos ya forman parte de nuestro organismo. Día de la Tierra: Marea Verde invita a los ciudadanos a adoptar hábitos simples para proteger ríos

Ciudad de Panamá/Este 22 de abril, lejos de ser una fecha para el activismo superficial, representa una oportunidad para reflexionar sobre el cuidado de nuestra “casa común”.

Laura González, directora ejecutiva de Marea Verde, insiste en que el Día de la Tierra no es exclusivo de ambientalistas ni se celebra solo con gestos simbólicos. “Es un día para pensar en el planeta como el lugar donde vivimos todos y preguntarnos cómo queremos cuidar nuestra casa”, señala.

Hábitos sostenibles y conservación de ríos

Para González, la crisis hídrica en Panamá tiene un rostro visible: siete ríos vierten anualmente cerca de 800 mil kilogramos de basura flotante a la bahía de Panamá.

Tras lluvias recientes, Marea Verde ha recolectado en el río Juan Díaz más de 11 mil botellas plásticas de un solo uso y hasta 20 partes de neveras.

Marea Verde apuesta por cambios graduales y accesibles. “No necesitamos a 100 personas haciéndolo perfecto, sino a millones tomando conciencia en cada decisión”, explica González.

Recomienda comenzar con un solo hábito diario: llevar un termo reutilizable, no olvidar la bolsa de compras o cuidar la vegetación del vecindario. “Escriban en un papelito un compromiso concreto. A medida que nos acercamos a la naturaleza, nos enamoramos de ella y surgen ganas de protegerla”, añade.

La directora ejecutiva de Marea Verde advierte que la contaminación no es un problema ajeno: los microplásticos ya forman parte de nuestro organismo.

“Al final, lo que hacemos por la naturaleza también nos afecta a nosotros”, concluye. Este Día de la Tierra, la invitación de Marea Verde es clara: transformar la reflexión en acciones pequeñas, constantes y compartidas para preservar los ríos y el planeta que habitamos.

Con información de Heidy Morán.