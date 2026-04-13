Alertan por desechos en río Matías Hernández; Marea Verde anuncia nueva barrera para retenerlos

Según datos de Marea Verde, en 2025 la barrera del río Juan Díaz evitó que “220,000 kilos de residuos llegaran a la bahía de Panamá y al mar”, una cifra que estiman podría replicarse en este nuevo punto de intervención.

Panamá/La circulación de un video en redes sociales que muestra una gran cantidad de desechos en el cauce del río Matías Hernández generó preocupación entre la ciudadanía, en un problema que se repite cada año con la llegada de la temporada lluviosa.

Desde la organización ambiental Marea Verde advierten que esta situación no es nueva y está asociada al arrastre de residuos por las lluvias. Su directora ejecutiva, Laura González, explicó que “desafortunadamente lo vemos cada año cuando inicia la temporada de lluvia y en Marea Verde trabajamos para evitar que esto siga sucediendo”.

Como parte de las acciones para mitigar el impacto ambiental, la organización ha implementado barreras flotantes en ríos del país. En el río Juan Díaz ya funciona una de estas estructuras, diseñada para retener desechos antes de que lleguen al mar. “Como pueden ver, atrapa los residuos antes de que lleguen a la desembocadura del río, a la bahía de Panamá y al mar”, detalló.

Además, se anunció la próxima instalación de una barrera en el río Matías Hernández, considerado uno de los más contaminados. Según datos de la organización, en 2025 la barrera del río Juan Díaz evitó que “220,000 kilos de residuos llegaran a la bahía de Panamá y al mar”, una cifra que estiman podría replicarse en este nuevo punto de intervención.

González también hizo un llamado a la población para adoptar prácticas responsables con los desechos. “Este es un problema que tiene muchas aristas, pero como ciudadanos todos podemos hacer parte, consumir menos, reusar más, reciclar lo que vayamos a desechar”, expresó.

La iniciativa forma parte del proyecto Siete Cuencas, que busca reducir la contaminación en los ríos urbanos y evitar que los residuos terminen en el mar. Desde la organización reiteran que la protección de la bahía depende del compromiso colectivo, al señalar que “la bahía de Panamá es de todos y está en todos nosotros que esté limpia y vibrante”.

Con información de Jessica Román.