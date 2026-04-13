Sector privado apuesta por inversión extranjera y ley de pasantías para crear empleos

El presidente de la Cciap también subrayó que, si bien la minería puede contribuir, el país debe diversificar sus fuentes de crecimiento, apostando por la inversión pública y privada, así como por el desarrollo de otros sectores productivos.

Ciudad de Panamá/El nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, delineó los principales retos y prioridades del gremio empresarial en un contexto marcado por la necesidad de reactivar la economía, generar empleos y reducir brechas sociales en el país.

Barría Pino señaló que su gestión se enfocará en fortalecer el trabajo histórico mediante una visión proactiva, con seguimiento tanto a los factores macroeconómicos como a las realidades del sector productivo.

En ese sentido, explicó que han definido cuatro pilares estratégicos, siendo el primero la generación de empleo, uno de los mayores desafíos actuales.

Como parte de esta línea, destacó el impulso a la reciente ley de pasantías, la cual busca abrir oportunidades laborales para jóvenes, apoyándose en la red de más de 1,800 empresas miembros del gremio. El empresario adelantó que esperan avanzar en su implementación en coordinación con el Gobierno.

El dirigente empresarial también hizo énfasis en la necesidad de atraer inversión extranjera y fortalecer la posición de Panamá como plataforma de negocios regional. Indicó que, tras participar en eventos internacionales como ExpoComer, percibió un alto interés de inversionistas en el país, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades económicas.

A su juicio, este interés responde a factores como la estabilidad económica, el grado de inversión y decisiones recientes que han fortalecido la confianza internacional. No obstante, advirtió que ese dinamismo debe trasladarse al ámbito interno para impactar directamente en la economía local.

En el plano social, Barría Pino advirtió sobre la persistencia de altos niveles de pobreza, especialmente en la niñez, lo que evidencia un problema estructural en la distribución de la riqueza. Indicó que, pese a los indicadores macroeconómicos positivos, existe un reto importante para lograr que el crecimiento económico beneficie a toda la población.

Asimismo, reiteró la preocupación del sector privado por la corrupción, a la que calificó como un factor que debilita la confianza y frena el desarrollo del país. En ese sentido, hizo un llamado a reforzar la transparencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Minería

En relación con el debate sobre la actividad minera, Barría Pino sostuvo que la posible reactivación del proyecto representa una oportunidad importante para el empleo y el crecimiento económico, aunque reconoció que debe abordarse con responsabilidad en sus dimensiones ambiental, social y legal.

“Su incidencia en la generación de empleo y economía es importante (…) no es la única solución, pero es una solución que aporta bastante”, afirmó.

El presidente de la Cciap también subrayó que, si bien la minería puede contribuir, el país debe diversificar sus fuentes de crecimiento, apostando por la inversión pública y privada, así como por el desarrollo de otros sectores productivos.

Barría Pino concluyó que su gestión buscará consolidar a la Cámara de Comercio como un actor clave en la construcción de soluciones para el país, promoviendo el diálogo, la inversión y la generación de oportunidades en medio de los desafíos económicos actuales.

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