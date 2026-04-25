Aprehenden a sospechoso tras ataque armado que dejó a un policía herido en El Valle de Urracá

Las autoridades realizaron un férreo operativo en la zona.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional informó que, tras intensos operativos, fue aprehendida una persona presuntamente vinculada a los hechos registrados en el sector de Valle de Urracá, donde un agente policial resultó herido por arma de fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado se encuentra estable y recibe atención médica tras el incidente.

El hecho ocurrió mientras el agente realizaba un recorrido de vigilancia en el área, cuando, según las primeras informaciones, tres individuos abrieron fuego en su contra, provocándole heridas.

Tras lo sucedido, las unidades policiales desplegaron operativos en la zona que permitieron la aprehensión de uno de los presuntos implicados.

Las autoridades indicaron que continúan las acciones para ubicar a otros posibles involucrados y no descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre este caso.

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