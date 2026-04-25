Detienen en Tocumen a extranjera requerida por homicidio en Estados Unidos

De acuerdo con la solicitud internacional vigente, la ciudadana mantenía una orden de arresto emitida por un tribunal del Estado de Texas, por hechos relacionados con la muerte de una persona y lesiones causadas a otras víctimas.

Detienen en Tocumen a extranjera requerida por homicidio en Estados Unidos / Policía Nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/Una ciudadana extranjera requerida por autoridades judiciales de los Estados Unidos por su presunta vinculación con el delito de homicidio fue aprehendida por la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

La acción policial se ejecutó durante labores de verificación migratoria y controles de seguridad internacional en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La requerida, cuya nacionalidad no fue especificada, realizaba tránsito por territorio panameño en un itinerario aéreo procedente de La Habana, Cuba, con destino final a Ámsterdam, Países Bajos.

De acuerdo con la solicitud internacional vigente, la ciudadana mantenía una orden de arresto emitida por un tribunal del Estado de Texas, por hechos relacionados con la muerte de una persona y lesiones causadas a otras víctimas.

La Policía Nacional reiteró que Panamá, como centro logístico y de conectividad regional, mantiene estrictos controles de seguridad en sus puntos de entrada y salida, fortaleciendo la cooperación policial internacional para evitar que personas requeridas por la justicia utilicen el país como ruta de tránsito o escape.

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