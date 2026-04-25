Operación Deka deja dos aprehendidos y recuperación de bienes por estafa comercial en Chiriquí

De acuerdo con las autoridades, la afectación económica en perjuicio de una empresa supera los 28 mil dólares.

David, Chiriquí/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, llevó a cabo la Operación Deka en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, logrando la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a un caso de estafa comercial.

El operativo se desarrolló en los distritos de David, Barú y Bugaba, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra el patrimonio económico, específicamente en la modalidad de estafa mediante el uso de cheques sin fondo.

De acuerdo con las autoridades, la afectación económica en perjuicio de una empresa supera los 28 mil dólares.

Durante las diligencias, además de la aprehensión de los dos sospechosos, se logró recuperar una importante cantidad de mercancía presuntamente vinculada al hecho investigado. Entre los bienes incautados figuran más de 60 neumáticos, más de 30 tanques de aceite y varios galones adicionales de aceite automotriz.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente el caso y determinar si existen otras personas involucradas en este delito.

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