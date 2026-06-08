Mundial 2026| Francia deja buena impresión en su último amistoso ante Irlanda del Norte

Francia/Francia, con un triplete de Michael Olise, derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en su último partido de preparación antes del Mundial 2026, este lunes en el estadio Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (norte).

Los Bleus venían de perder 2-1 el jueves pasado ante Costa de Marfil en su primer partido de preparación para la cita de Norteamérica, en un partido en el que el DT Didier Deschamps dio descanso a varios titulares habituales.

Para el seleccionador, que dirigía por última vez a los Bleus en suelo francés antes de dejar su cargo al término del torneo norteamericano, el objetivo era sobre todo ver a sus jugadores afinar por última vez sus automatismos.

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Con el regreso de los dos campeones de Europa parisinos, el Balón de Oro Ousmane Dembélé y Désiré Doué, así como del defensa del Arsenal William Saliba, los tres reservados el pasado jueves, el técnico decidió alinear de inicio el once que sin duda tendrá la responsabilidad de comenzar el Mundial el 16 de junio contra Senegal, en East Rutherford (Nueva Jersey).

Olise, que día tras día se mete un poco más en la lucha por el próximo Balón de Oro, remató el recital ofrecido al público del estadio Pierre-Mauroy con una auténtica joya.

Justo después de haber servido un pase de oro a Kylian Mbappé, que el capitán de la selección francesa no consiguió convertir en gol (73'), Olise decidió, una vez más, tomar las riendas.

Desde su banda derecha, el jugador del Bayern Munich de 24 años se fue hacia el centro, sorteó a dos defensores por el camino y soltó un disparo con rosca con la zurda. Balón al palo y dentro, 3-1, asunto resuelto (75').

La decepción de la noche se llama Kylian Mbappé. La superestrella francesa nunca logró destacar en los dos partidos de preparación para el Mundial y no consiguió marcar ni un solo gol para, al menos, igualar el récord de Olivier Giroud con la selección francesa (57).

Tras una temporada frustrante y sin títulos con el Real Madrid en lo colectivo, pese a un segundo título de máximo goleador en la liga, Mbappé quizá espera el escenario del Mundial, su competición predilecta, para retomar sus buenas costumbres.

El combinado galo partirá el miércoles hacia Estados Unidos.

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