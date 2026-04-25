Puente de las Américas será sometido a nueva prueba de carga con cierre total esta noche

Las evaluaciones y trabajos surgen luego de la explosión en el sector de La Boca, justo en la parte inferior del puente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Esta noche, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) retomará las pruebas de carga en el puente de las Américas, como parte del proceso de evaluación estructural de esta importante vía, luego de una primera intervención ejecutada el pasado jueves en horario nocturno.

Para esta nueva fase, se aplicará un cierre total del puente entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. del domingo, con el fin de obtener mediciones más controladas, por lo que se recomienda a los conductores tomar previsiones ante posibles afectaciones en el tránsito vehicular.

Durante la jornada previa, realizada el jueves, la prueba consistió en hacer circular dos camiones de 33 toneladas de forma simultánea por todos los carriles del tramo este del puente, mientras sensores de alta precisión medían en tiempo real la respuesta de la estructura ante el peso.

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En total, se instalaron 24 extensómetros en las caras norte y sur de la cercha, los cuales registraron variaciones como estiramientos y compresiones, con datos transmitidos de forma inalámbrica a una consola central para su análisis técnico.

Según explicó Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseños del MOP, este ejercicio forma parte de un proceso más amplio de evaluación.

El puente de las Américas no solo es un símbolo de la ingeniería panameña; también es una vía sometida a una presión constante con el tránsito de más de 65 mil vehículos diariamente. Desde 2009 rige una restricción que prohíbe el paso de vehículos de más de 10 toneladas, una norma que sigue vigente en un intento por reducir el desgaste estructural.

Estas pruebas se enmarcan dentro de un plan de mantenimiento que también incluye al puente Centenario.

Las evaluaciones y trabajos surgen luego de la explosión en el sector de La Boca, justo en la parte inferior del puente.

La explosión de tres camiones cisterna, además de cobrar la vida de un trabajador, afectó las estructuras del puente. Las evaluaciones registraron que la pintura se quemó y que este siniestro no habría representado daños significativos, sin embargo, desde aquel día, se ha seguido un plan de evaluación para descartar algún tipo de afectación que no sea visible.

Un informe técnico interinstitucional recomendó dar mantenimiento a la estructura y aplicar un enfoque de pruebas de múltiples niveles.

Las autoridades anunciaron que se mantendrán las restricciones al tráfico pesado a 10 toneladas de carga por vehículo, medida que será coordinada con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

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