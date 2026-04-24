Lotto y Pega 3: Lotería garantiza pagos pese a retrasos por desconexión del sistema

El último sorteo de Lotto y Pega 3 se realizó el martes 21 de abril de 2026. Desde ese momento, la comercialización quedó suspendida por orden judicial.

Panamá/Luego de que se suspendiera la operación de los juegos electrónicos Lotto y Pega 3 de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), la entidad aseguró que cumplirá con los pagos pendientes de los últimos sorteos, aunque reconocen que existe un retraso debido a la desconexión de forma unilateral del sistema.

La Lotería explicó que, tras el último sorteo el pasado martes, la empresa que operaba los juegos desconectó el sistema en una decisión unilateral, por lo que han enfrentado demoras en el pago de tiquetes.

La suspensión de los juegos se da tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró nula la adenda contractual que sostenía su funcionamiento. El último sorteo de Lotto y Pega 3 se realizó el martes 21 de abril de 2026. Desde ese momento, la comercialización quedó suspendida por orden judicial.

El fallo, emitido el pasado 13 de abril por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, anuló la Adenda No. 5 firmada en febrero de 2023 entre la LNB y la empresa Scientific Games LLC. La decisión respondió a una demanda que cuestionó la legalidad de extender un contrato público más allá de lo permitido por la normativa vigente.

Según el recurso presentado, la adenda no solo prorrogaba el contrato original firmado en 2013 hasta por 10 años, sino que además alteraba su objeto, modificaba obligaciones del contratista y establecía cambios en porcentajes e incentivos fiscales. Para la Corte, estos ajustes excedían el marco legal bajo el cual se adjudicó originalmente la concesión.

En un comunicado, la Lotería aseguró que trabaja con la información disponible para cumplir con los pagos pendientes, tanto a ganadores como a vendedores que mantienen saldos en recargas. Sin embargo, reconoció que la desconexión ha complicado los procesos y pidió comprensión ante los retrasos.

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