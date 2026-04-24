Panamá y EEUU realizarán maniobras de entrenamiento en selva y para la seguridad del Canal

Participará personal especializado del Senan, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, que trabajarán junto a los Infantes de Marina estadounidenses. Además, se realizarán ejercicios complementarios de la operación Panamax.

Foto ilustrativa de un helicóptero Black Hawk / AFP

La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de los Estados Unidos inicia un despliegue operativo en territorio panameño, a partir de hoy viernes, como parte de los entrenamientos combinados de operaciones tácticas de supervivencia en la selva, y los ejercicios Panamax, enfocados principalmente en la protección del canal de Panamá.

Estos ejercicios serán realizados por la fuerza pública panameña e infantes de la Marina de los Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional Aeronaval estas operaciones forman parte del entrenamiento diseñado para elevar el alistamiento operacional frente a posibles amenazas y se realiza de manera complementaria a los ejercicios anuales Panamax.

Dentro del despliegue logístico para las operaciones, tres aeronaves militares y personal de infantería de marina permanecerán en el país hasta el 16 de mayo próximo.

En estas jornadas participará personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes trabajarán junto a los Infantes de Marina estadounidenses.

Según se dio a conocer la Aeronaval, estas acciones forman parte del “programa de cooperación bilateral entre la República de Panamá y los Estados Unidos” y, a partir de este viernes permanecerán dos helicópteros HH-60 y un H-60 Black Hawk en la Escuela de Selva, que tiene como sede la base aeronaval Almirante Cristóbal, en Colón.

Las maniobras se estarán realizando entre el 28 de abril y el 15 de mayo.

La institución aseguró que todas estas acciones se ejecutan bajo el marco de la soberanía nacional y los acuerdos de seguridad vigentes entre ambos países.

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