Panamá y EEUU realizarán maniobras de entrenamiento en selva y para la seguridad del Canal

Participará personal especializado del Senan, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, que trabajarán junto a los Infantes de Marina estadounidenses. Además, se realizarán ejercicios complementarios de la operación Panamax.

La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de los Estados Unidos inicia un despliegue operativo en territorio panameño, a partir de hoy viernes, como parte de los entrenamientos combinados de operaciones tácticas de supervivencia en la selva, y los ejercicios Panamax, enfocados principalmente en la protección del canal de Panamá.

Estos ejercicios serán realizados por la fuerza pública panameña e infantes de la Marina de los Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional Aeronaval estas operaciones forman parte del entrenamiento diseñado para elevar el alistamiento operacional frente a posibles amenazas y se realiza de manera complementaria a los ejercicios anuales Panamax.

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Dentro del despliegue logístico para las operaciones, tres aeronaves militares y personal de infantería de marina permanecerán en el país hasta el 16 de mayo próximo.

En estas jornadas participará personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes trabajarán junto a los Infantes de Marina estadounidenses.

Según se dio a conocer la Aeronaval, estas acciones forman parte del “programa de cooperación bilateral entre la República de Panamá y los Estados Unidos” y, a partir de este viernes permanecerán dos helicópteros HH-60 y un H-60 Black Hawk en la Escuela de Selva, que tiene como sede la base aeronaval Almirante Cristóbal, en Colón.

Las maniobras se estarán realizando entre el 28 de abril y el 15 de mayo.

La institución aseguró que todas estas acciones se ejecutan bajo el marco de la soberanía nacional y los acuerdos de seguridad vigentes entre ambos países.