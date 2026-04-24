Flavio Villarreal: de la obesidad extrema a una nueva oportunidad de vida

El impacto de la obesidad no solo fue físico, sino también emocional. Villarreal vivió años de aislamiento social, intentando sin éxito múltiples dietas y rutinas de ejercicio.

Ciudad de Panamá/En Panamá, el sobrepeso se ha convertido en un problema de salud pública. Según el Ministerio de Salud, cerca del 72% de la población adulta mayor de 18 años presenta sobrepeso, mientras que un 35.3% padece obesidad.

Entre estas cifras se encuentra la historia de Flavio Villarreal, quien desde temprana edad enfrentó esta condición, llegando a pesar más de 500 libras, lo que lo colocó al borde de la muerte.

El impacto de la obesidad no solo fue físico, sino también emocional. Villarreal vivió años de aislamiento social, intentando sin éxito múltiples dietas y rutinas de ejercicio.

“Casi toda la vida tuve problemas de obesidad y había perdido la esperanza de bajar de peso, hasta que logré contactar a un cirujano para operarme”, relató.

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Hace un año, se sometió a una cirugía bariátrica en la clínica de obesidad de la Caja de Seguro Social (CSS), procedimiento que marcó un punto de inflexión en su vida.

“Recuerdo que antes de la operación el camillero trató de levantarme y me preguntó si caminaba así. Yo le dije que más que caminar, me movía”, contó.

Además del exceso de peso, Flavio enfrentó diversas complicaciones de salud, como hipertensión, lo que agravaba su condición.

Hoy, su historia refleja no solo los desafíos de vivir con obesidad, sino también la importancia del acceso a tratamientos especializados. Tras años de lucha, Villarreal muestra con orgullo la ropa talla 5XL que dejó atrás.

“No fue fácil, y para mi familia tampoco, porque ellos también lo sufrieron mucho”, expresó.

Su testimonio pone en evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los programas de atención y prevención de la obesidad en el país.

Con información de Jessica Román