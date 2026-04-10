Uso excesivo de pantallas impulsa aumento de la obesidad infantil en Panamá

Permanecer más de dos horas diarias frente a una pantalla no solo reduce la actividad física, sino que también favorece el sedentarismo y aumenta la ingesta calórica.

Ciudad de Panamá/El uso excesivo de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras y televisores está influyendo de manera significativa en el incremento de la obesidad infantil, según advirtió el Ministerio de Salud (Minsa), que alerta sobre una tendencia creciente denominada “obesidad digital”.

Especialistas señalan que pasar más de dos horas diarias frente a pantallas favorece el sedentarismo, disminuye la actividad física y promueve un mayor consumo de alimentos, muchas veces asociado a hábitos como comer por distracción o por razones emocionales. Estas prácticas aumentan el riesgo de obesidad, problemas del sueño y enfermedades metabólicas desde edades tempranas.

La magíster Aldacira de Bradshaw, del Programa de Salud Mental de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, indicó que, aunque la tecnología forma parte esencial de la vida diaria, su uso sin control está generando consecuencias negativas en los niños.

“La tecnología es cada vez más accesible, pero no hemos reflexionado lo suficiente sobre el daño que puede causar en los niños. Desde edades muy tempranas estamos fomentando conductas adictivas hacia los dispositivos digitales”, señaló.

🔗Te puede interesar: Cuide a su hijo: El exceso de golosinas puede causar obesidad, caries y trastornos digestivos, advierte el Minsa

La especialista explicó que los menores permanecen largos periodos sentados frente a pantallas, lo que limita su desarrollo físico y contribuye al aumento de peso. Además, advirtió que esta situación también afecta su bienestar emocional, elevando el riesgo de ansiedad, baja autoestima y otros trastornos.

“Estamos provocando que estos niños desarrollen obesidad, lo que a futuro puede derivar en hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes”, agregó.

En tanto, el médico familiar Jorge Jesús Rodríguez, de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, indicó que el impacto del uso excesivo de estos dispositivos se refleja principalmente en tres aspectos: una alimentación inadecuada, la falta de actividad física y problemas en los hábitos de sueño.

Rodríguez también destacó que el uso constante de pantallas está afectando las relaciones sociales y el desarrollo de habilidades en los niños: “Los dispositivos electrónicos poco a poco han ido robando el tiempo productivo para jugar, estudiar, ser creativo, dialogar y conversar, y eso a la larga puede traer problemas de salud como la obesidad”.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan a padres y cuidadores limitar el tiempo de pantalla a un máximo de dos horas diarias, especialmente en niños en edad escolar. Además, sugieren fomentar actividades físicas, promover una alimentación balanceada y estimular el juego al aire libre.

También recalcaron la importancia de mantener buenos hábitos de sueño y fortalecer la comunicación dentro del núcleo familiar como medidas clave para prevenir esta problemática.

De acuerdo con datos del Minsa, en Panamá el 72% de los adultos presenta exceso de peso, de los cuales el 35.3% tiene obesidad. En el caso de los menores, el 28% registra sobrepeso y un 10% ya padece obesidad.

Ante esta situación, la entidad enfatizó que la obesidad infantil es difícil de revertir, por lo que la prevención desde edades tempranas es fundamental para evitar complicaciones a futuro y mejorar la calidad de vida.

El concepto de “obesidad digital” busca precisamente alertar a la población y motivar a las familias a tomar acciones oportunas antes de que los efectos se vuelvan irreversibles.