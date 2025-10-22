Cuide a su hijo: El exceso de golosinas puede causar obesidad, caries y trastornos digestivos, advierte el Minsa

En Panamá el 10.3% de los niños en edad preescolar y escolar presenta sobrepeso , una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre los efectos adversos del consumo excesivo de golosinas en la población infantil, al señalar que estos productos, aunque aportan energía, tienen bajo valor nutricional y pueden provocar obesidad, caries y problemas digestivos en los niños.

Según explicó Yenny Carrasco, del departamento de Nutrición del Minsa, las golosinas contienen azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa, además de aditivos y colorantes que aumentan su sabor y atractivo visual, pero aportan muy poca proteína, escasos minerales y casi ninguna vitamina.

“Desde el Ministerio de Salud estamos preocupados por la salud de los niños. Próximamente se celebran las fiestas de Halloween y el Día del Niño, donde se les regalan muchas golosinas que en nada contribuyen a una buena alimentación”, advirtió Carrasco.

Aumento del sobrepeso infantil en Panamá

El Programa de Prevención y Control de la Obesidad del Minsa revela que en Panamá el 10.3% de los niños en edad preescolar y escolar presenta sobrepeso, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias.

Carrasco destacó que el consumo diario de golosinas no solo incrementa el riesgo de obesidad infantil, sino que también puede generar trastornos digestivos y caries dentales a edades tempranas.

“El consumo diario de golosinas puede acarrear en el niño trastornos digestivos, obesidad infantil y caries”, reiteró la especialista.

Recomendaciones para los padres

Ante esta situación, el Minsa hace un llamado a los padres de familia y a las escuelas para que regulen el consumo de dulces y fomenten hábitos alimenticios saludables.

Como alternativa, recomienda sustituir las golosinas por frutas frescas, yogur con frutas o frutos secos, alimentos que aportan nutrientes esenciales y ayudan a mantener una dieta equilibrada.

El Ministerio subraya que el sobrepeso infantil es un factor de riesgo significativo para la salud, y que su prevención depende en gran medida de la educación alimentaria en el hogar y en los centros escolares.