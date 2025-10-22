¡Reto activado! La UP lanza el libro 'Las 1700 preguntas de historia que todo panameño debe conocer'

La obra fue lanzada en el marco de la celebración de los 90 años de fundación de la casa de estudios superiores.

Panamá/La Universidad de Panamá presentó el libro “Las 1700 preguntas de Historia que todo panameño debe conocer”, una investigación colectiva elaborada por docentes e investigadores de la institución con el propósito de fortalecer el conocimiento histórico y la cultura general en el país.

La obra fue lanzada en el marco de la celebración de los 90 años de fundación de la casa de estudios superiores. Durante la presentación, el rector Eduardo Flores Castro destacó que el proyecto representa un esfuerzo académico interdisciplinario destinado a la enseñanza y divulgación de la historia nacional.

“Este esfuerzo colectivo e interdisciplinario, liderado por profesores de la casa de estudios superiores, tiene como objetivo primordial la docencia y la difusión de conocimientos básicos sobre la historia de Panamá, buscando contribuir de manera directa al fortalecimiento de la cultura general en el país”, afirmó Flores Castro.

El libro reúne la colaboración de académicos de distintas áreas, quienes aportaron sus conocimientos para ofrecer una comprensión más profunda de los procesos históricos del istmo, caracterizados por interconexiones económicas, políticas, sociales, religiosas e intelectuales que han marcado el desarrollo nacional.

Con un enfoque didáctico, la publicación se concibe como una herramienta educativa que permite al lector recorrer la historia general de Panamá y cuenta con fuentes bibliográficas que facilitan la ampliación de los temas abordados.

La profesora Vilma Chiriboga, coordinadora del proyecto, explicó que la obra ofrece una cronología completa de la historia panameña, desde los periodos antiguos hasta la consolidación de la República.

“El libro abarca una cronología completa de la historia panameña, destacando capítulos como la Historia Antigua, una etapa escasamente explorada por la historiografía local debido a la limitada disponibilidad de fuentes primarias; el Periodo Colonial, que analiza la reorganización del territorio bajo dominio español; la Unión a Colombia, con sus particularidades políticas y económicas; y la Separación de 1903, que marcó el inicio de la identidad nacional y las instituciones republicanas”, detalló Chiriboga.

Las 1700 preguntas de Historia que todo panameño debe conocer propone una aproximación accesible al pasado nacional, combinando rigor académico con un formato de preguntas que invita a la reflexión y al aprendizaje activo.

Según sus autores, la obra pretende reavivar el interés por la historia panameña y fortalecer la conciencia cultural entre los lectores. “Con Las 1700 preguntas de Historia que todo panameño debe conocer, la Universidad de Panamá reafirma su compromiso con la educación y la preservación del legado histórico, poniendo a disposición del público una obra esencial para la formación cívica y cultural”, señala la presentación del libro.