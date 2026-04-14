Clínica de Obesidad en Ciudad de la Salud ofrece tratamiento integral a pacientes con casos severos

El impacto de este tipo de atención se refleja en casos como el de Flavio Villarreal, de 61 años, quien durante 15 años vivió recluido en su hogar debido a un peso que superaba las 500 libras.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) cuenta con una Clínica de Obesidad en la Ciudad de la Salud, donde se brinda atención especializada a pacientes con sobrepeso severo mediante un enfoque integral que incluye evaluación médica, cirugía y seguimiento continuo.

En este centro, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35 y enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes o apnea del sueño son evaluados por un equipo multidisciplinario que determina si son candidatos a procedimientos quirúrgicos.

Entre las intervenciones que se realizan se encuentran la manga gástrica y el bypass gástrico, mediante técnicas mínimamente invasivas con apoyo de tecnología laparoscópica y robótica, lo que permite una recuperación más rápida.

El impacto de este tipo de atención se refleja en casos como el de Flavio Villarreal, de 61 años, quien durante 15 años vivió recluido en su hogar debido a un peso que superaba las 500 libras.

Su condición le impedía caminar con normalidad y limitaba su vida diaria. El linfedema en sus piernas, que superaba las 35 libras, restringía su movilidad al interior de su vivienda y hacía casi imposible salir de casa.

Tras someterse a una cirugía bariátrica en esta clínica, perdió 255 libras en poco más de un año, redujo el uso de medicamentos de nueve a dos y logró retomar actividades cotidianas como cocinar, limpiar y bajar escaleras.

Antes del procedimiento, había intentado bajar de peso con dietas y tratamientos sin éxito, utilizando prendas de cinco tallas y calzado hecho a la medida.

El proceso también tuvo un impacto en su bienestar emocional, al recuperar la cercanía con su familia y mejorar su calidad de vida. “Nunca es tarde; yo pensé que ya lo era”, expresó.

Este tipo de atención posiciona a la Clínica de Obesidad de la Ciudad de la Salud como una alternativa para pacientes que enfrentan condiciones severas y buscan opciones médicas para mejorar su salud.