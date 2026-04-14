Puente de las Américas: Consejo de Gabinete analizaría hoy el informe de ingenieros del Ejército de Estados Unidos

Panamá/El informe con los resultados de la inspección realizada al puente de las Américas será presentado la tarde de hoy al presidente de la República durante el Consejo de Gabinete, según reveló una fuente oficial.

El documento fue elaborado por el grupo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que llevó a cabo la evaluación de la estructura tras el incendio registrado días atrás.

El informe busca determinar la afectación que sufrió el puente luego de la exposición a las llamas durante el siniestro ocurrido el lunes 6 de abril en la comunidad de La Boca.

Ese día, alrededor de las 4:00 p.m., un camión cisterna se incendió y el fuego alcanzó a otros dos vehículos que se encontraban debajo de la estructura.

En medio del incendio, una persona murió y otras dos resultaron heridas, en un hecho que generó alarma entre quienes transitaban por el sector.

La situación obligó al cierre del puente por varias horas, afectando la movilidad en la zona.

Días después, el jueves 9 de abril, una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó al país para colaborar de manera voluntaria en la inspección estructural del puente, cuyos resultados serán dados a conocer este mismo día.

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