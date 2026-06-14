Resultados del sorteo de la lotería del domingo 14 de junio de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 14 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026

Primer premio: 3075

Letras: CADD

Serie: 18

Folio: 1

Segundo premio: 7201

Tercer premio: 0459