Mantienen detención provisional a uno de los implicados en homicidio de agente policial

Los magistrados ordenaron la detención por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones por el delito de homicidio doloso.

Ciudad de Panamá/El Tribunal de Apelaciones de Plaza Fortuna decidió mantener la medida cautelar de detención provisional contra Eduard Lasso, alias “Cholín”, durante una audiencia celebrada la tarde de este viernes.

Tras aproximadamente hora y media de sesión, los magistrados ratificaron la decisión adoptada previamente por un juez de garantías, quien ordenó la detención por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones por el delito de homicidio doloso.

En tanto, la audiencia correspondiente a Yamir Ubarte, alias “Chema”, no pudo realizarse debido a la ausencia de su abogado defensor, por lo que fue reprogramada para el próximo 5 de mayo a las 2:00 p.m.

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Ambos imputados fueron aprehendidos y procesados luego de una audiencia de garantías realizada el pasado 15 de abril, en la que se legalizó su detención y se les formularon cargos por su presunta vinculación en la muerte del sargento segundo Elvis Espinosa.

El hecho ocurrió el 12 de abril en el sector de El Chorrillo, cuando el agente acudió a un llamado por la presencia de personas armadas. Durante la intervención, recibió disparos que le causaron la muerte en el lugar.

La defensa de Lasso solicitó una medida cautelar distinta a la detención preventiva; sin embargo, el tribunal consideró que la gravedad del delito, al tratarse de la muerte de un agente policial en cumplimiento de sus funciones, justifica la medida impuesta.

El caso continúa en fase de investigación, mientras las autoridades mantienen operativos para esclarecer completamente lo ocurrido.

Con información de Luis Jiménez