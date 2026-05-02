Toque de queda en San Miguelito: 38 adultos y dos menores detenidos en la primera noche

La medida, que se extenderá hasta el 11 de mayo, responde a reportes de alta incidencia delictiva, incluyendo homicidios recientes que han generado preocupación en la población.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional reportó la aprehensión de 38 personas adultas, 30 hombres y ocho mujeres, además de dos adolescentes de entre 16 y 17 años, durante la primera jornada de aplicación del toque de queda en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito.

La medida, vigente entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., marca el inicio de la segunda fase de la operación de intervención territorial focalizada que llevan adelante los organismos de seguridad.

El subcomisionado Javier Batista, jefe de la Zona Policial de San Miguelito, detalló que el despliegue combinó fuerzas especiales, unidades de control de multitudes, inteligencia, investigación judicial y apoyo tecnológico con drones y cámaras de videovigilancia.

De los 40 detenidos, quienes acreditaron su presencia en la vía pública por motivos laborales o de fuerza mayor fueron autorizados a continuar su traslado. El resto fue retenido, remitido a las autoridades competentes y sometido al régimen de multas que establece el decreto alcaldicio número 06.

Respaldo de las autoridades

Al momento de comunicarse del toque de queda la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, ratificó que durante el horario restringido la Policía Nacional tiene facultades para realizar verificaciones y retenciones preventivas a cualquier persona que circule sin justificación.

El pasado 1 de mayo, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, precisó que esta no es una medida aislada, sino una estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva en zonas identificadas con mayores índices de inseguridad.

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El decreto mantiene su vigencia hasta el 11 de mayo y excluye expresivamente al personal de salud, seguridad, emergencias y ciudadanos con debida justificación.

Batista confirmó que el operativo mantiene su ritmo este fin de semana con el mismo horario y cobertura territorial.

“La Policía Nacional será garante de continuar con estos operativos de manera contundente”, señaló el Jefe de la Zona Policial de San Miguelit, quien añadió que los recursos también se orientarán a localizar a sujetos más buscados y a personas vinculadas a hechos delictivos en la zona. Las coordinaciones con el Ministerio Público y los juzgados ya están activas para agilizar el procesamiento administrativo y la aplicación de sanciones.

Con información de Luis Mendoza.