Director de la Policía respalda toque de queda en San Miguelito como medida preventiva

El decreto, vigente hasta el 11 de mayo, establece restricciones de movilidad los fines de semana entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., permitiendo excepciones para personal de salud, seguridad, emergencias y personas que justifiquen su circulación.

Los Santos/Durante un recorrido sorpresa por los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió al toque de queda implementado en el distrito de San Miguelito, asegurando que la medida forma parte de una estrategia preventiva para reforzar la seguridad en zonas con alta incidencia delictiva.

Fernández supervisó personalmente el dispositivo de seguridad desplegado en la feria, donde más de 700 agentes policiales permanecen activos como parte de la fase 2A de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada. Según explicó, el objetivo es garantizar la protección tanto de nacionales como de extranjeros que asisten al evento.

“Se mantiene un despliegue importante de unidades, con patrullajes constantes, puntos de control y vigilancia estratégica en áreas de mayor concurrencia. La feria se ha desarrollado hasta este viernes sin incidentes, ha sido una feria segura”, afirmó el director durante su intervención.

En su recorrido, Fernández también destacó el movimiento de personas hacia el interior del país durante el fin de semana largo, señalando que más de 34 mil vehículos han salido de la capital, lo que ha requerido reforzar los controles en carreteras y zonas de tránsito.

Sobre el toque de queda en San Miguelito, el director respaldó la medida adoptada por las autoridades locales, indicando que busca prevenir hechos delictivos y fortalecer el orden en sectores específicos como Belisario Frías y Arnulfo Arias.

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“Es una medida que se implementa para fortalecer la seguridad y reducir los hechos de violencia en coordinación con las autoridades locales”, expresó.

El decreto, vigente hasta el 11 de mayo, establece restricciones de movilidad los fines de semana entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., permitiendo excepciones para personal de salud, seguridad, emergencias y personas que justifiquen su circulación.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que durante el horario establecido la Policía Nacional podrá realizar verificaciones y retenciones preventivas a quienes incumplan la disposición.

Mientras tanto, en comunidades como Torrijos Carter, residentes han mostrado opiniones divididas: algunos respaldan la medida como una respuesta necesaria ante la violencia reciente, mientras otros consideran que se requieren soluciones más profundas.

Fernández concluyó destacando el trabajo conjunto con autoridades locales y organizadores de la feria, subrayando que la coordinación interinstitucional ha sido clave para mantener el orden y la tranquilidad ciudadana tanto en eventos masivos como en zonas bajo medidas especiales de seguridad.

Con datos de Eduardo Javier Vega, Nicanor Alvarado y Aminta Bustamante