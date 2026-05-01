San Miguelito: Desde hoy viernes rige toque de queda en Belisario Frías y Arnulfo Arias

En comunidades como Torrijos Carter, cabecera de Belisario Frías, la disposición ya marca cambios en la rutina de los residentes, quienes se preparan para la restricción de movilidad.

San Miguelito/Desde este sábado comenzó a aplicarse el toque de queda en sectores de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en San Miguelito, una medida que busca contener los recientes hechos de violencia registrados en estos corregimientos.

En comunidades como Torrijos Carter, cabecera de Belisario Frías, la disposición ya marca cambios en la rutina de los residentes, quienes se preparan para la restricción de movilidad que regirá los fines de semana entre las 10: 00 p.m., y las 4:00 a.m.

La medida, que se extenderá hasta el 11 de mayo, responde a reportes de alta incidencia delictiva, incluyendo homicidios recientes que han generado preocupación en la población.

La alcaldesa Irma Hernández explicó el alcance del decreto. “El 1 de mayo hasta la fecha del 11 de mayo, los viernes, sábados y domingo, va a haber alguna limitación de la movilidad desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, dándole la posibilidad a los miembros de la Policía Nacional a verificar, aprender a cualquier persona que se encuentre fuera de su casa en estos corregimientos en los horarios señalados”, indicó.

El decreto permite controles policiales durante el horario establecido, aunque contempla excepciones para personal de salud, seguridad, emergencias, trabajadores y ciudadanos que puedan justificar su presencia en la vía pública.

En el terreno, la reacción de los residentes es variada. Algunos respaldan la medida ante la situación de inseguridad, mientras otros consideran que no ataca el problema de fondo.

“Puedo calificar realmente de que se viera que es excelente, sin embargo para nosotros es una medida solamente paliativa, ya que la violencia que realmente está generando estos dos sectores o dos corregimientos, va más en la profundidad de un simple toque de queda”, expresó un residente del lugar.

El mismo residente insistió en la necesidad de acciones más amplias. “Hay que trabajar integradamente con programas que realmente lleven de la mano no solamente a los jóvenes, sino también a la familia de esos jóvenes”, agregó.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la expectativa de que la restricción contribuya a reducir los delitos en estas zonas, consideradas entre las de mayor incidencia en el distrito.

Con información de Nicanor Alvarado.